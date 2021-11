Sem "Dexter", a televisão não seria a mesma. O que mais pode oferecer este "sangue novo" de 10 episódios?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há pouco mais de oito anos, “Dexter” saiu da ficção televisiva pelas ruas da amargura. O final da oitava e (na altura) última temporada ofereceu uma conclusão insatisfatória a uma série que tinha entrado em decadência há vários episódios e que tinha perdido a magia de renovar o seu protagonista, tinha desistido de o levar a cenários desafiantes que o permitissem crescer para locais imprevisíveis, de forma a continuar convencer a audiência de que é possível ter compaixão por um assassino em série. Dexter Morgan foi uma figura revolucionária na televisão, terminou a sua história num reflexo triste de uma personagem a apagar-se. Mas agora há uma nova oportunidade. “Dexter: New Blood”, que se estreia dia 8 de novembro na HBO Portugal, é o – provável — último movimento de melhor dos piores, do frio e gélido assassino com mais empatia que a história dos assassinos já viu . Dez episódios que pretendem reanimar a personagem.

Um pouco de contexto: Dexter saiu dos livros de Jeff Lindsay, que começaram a ser publicados em 2004. A série estrear-se-ia quatro anos mais tarde na Showtime, numa altura em que o canal se reanimava com séries como “Masters Of Horror”, “Botherhood”, “Weeds”, “Californication” e, mais tarde, “Nurse Jackie”, “Homeland” ou “Shameless”. Nos posters surgia uma cara conhecida, Michael C. Hall, o embalsamador mor da família Fisher em “Sete Palmos de Terra” (HBO). O salto da HBO para a Showtime era emblemático e Dexter Morgan tornar-se-ia a razão para o ator se desligar durante anos do teatro (onde estava a fazer uma ótima carreira, a par da sua prestação em “Sete Palmos de Terra”).

[trailer de “Dexter: New Blood”:]

“Dexter” era arrojado. A personagem falava diretamente com o telespectador. Queria ser ouvido para que fosse percebido. Compreendê-lo foi sempre mais importante do que justificar a sua existência. Uma experiência traumática na infância – a morte brutal dos pais – marcou-o para a vida. Foi salvo da cena do crime por um polícia, Harry (James Remar), que reconheceu os possíveis traumas que a criança poderia ter e tentou levá-lo para uma vida em que praticasse o bem. Com uma nova família veio também uma irmã adotiva, Debra (Jennifer Carpenter, que esteve casada durante uns anos com Michael C. Hall), também ela com as suas feridas particulares e que viveu oculta das diabruras do irmão.

Dexter é um assassino em série. Um anti-herói construído para agradar o telespectador, para o convencer de que era possível estar do lado de quem praticava atos horríveis, que seriam inexplicáveis noutra situação qualquer. Aqui não, porque Dexter explicava-os com cuidado à sua audiência. Parte da construção dessa simpatia vem de um código que o pai adotivo lhe ensinou: Dexter deveria dirigir os seus impulsos para o bem, neste caso, matar outros criminosos/assassinos em série. É assim que Dexter se torna num analista forense na polícia de Miami, especializado nos padrões de sangue nas cenas criminais. A sua irmã seguiu as pisadas do pai e tornou-se polícia.