Os jornalistas começaram a alinhar-se junto ao tribunal de Miami logo na tarde de segunda-feira. Esperavam conseguir no dia seguinte um lugar na sala onde o ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump seria acusado de 37 crimes relacionados com o desvio de documentos confidenciais, numa audiência interdita a câmaras. Viriam a descobrir no mesmo dia que os poucos repórteres que conseguissem marcar presença na sessão não poderiam trazer portáteis ou telefones, mesmo para tirar notas. A medida, tomada pelo juiz na noite de segunda-feira, foi alvo de várias críticas e criou obstáculos aos repórteres que procuravam dar a conhecer rapidamente aos espectadores e leitores o que se passava no interior da sala.

As restrições foram mais apertadas do que as impostas pelo juiz Juan Merchan quando presidiu à apresentação de Donald Trump no tribunal de Manhattan, no caso que envolveu um alegado suborno pago à atriz pornográfica Stormy Daniels. Nessa altura, também não foi permitido gravar som ou áudio da sessão de tribunal, mas cinco fotógrafos foram autorizados a entrar antes do início do processo e tirar fotografias durante “vários minutos”, antes de serem obrigados a sair.

