O líder do partido afasta a ideia de uma rutura com o passado, admite que “há sempre sobretudo mudanças de estilo”, contudo considera que “o espírito com que o partido foi fundado é exatamente o mesmo”, das convicções, aos princípios e aos valores. Não esquece o fundador como sendo um “líder carismático”, como tendo sido “à volta dele” que a Aliança nasceu mas crê que se construíram “ramificações por todo o país”, o que permitiu que “o partido esteja pujante, organizado e preparado para os desafios futuros”.

“É a vida normal dos partidos, teve a sua origem com uma figura que impulsionou a sua fundação e que entendeu dar outro rumo à forma de fazer política, é o percurso normal das instituições, uns saem, outros entram”, remata.

Bruno Ferreira Costa concorda e sentiu que tinha de abandonar o partido depois de ter entrado uma “nova linha e novos protagonistas”. Justifica a opção com a “ideia de deixar espaço para quem acredita nessa linha” e para que as novas caras “pudessem afirmar politicamente o projeto”.

O ex-militante do PSD foi vice-presidente de Santana Lopes no Aliança e admite que havia uma “identificação” com o fundador e com o “caminho de afirmação de um novo partido no centro direita”. Aliás, hoje está certo de que esse espaço existia no espetro político português: “Havia espaço para afirmação de um partido político novo que pudesse representar uma alternativa a um conjunto de eleitores e isso confirmou-se, não foi com o Aliança, foi com outros partidos.”

Não foi o caso de Bruno Ferreira Costa, mas muitos dos nomes que saíram da Aliança acabaram ligados a outros partidos. Uns procuraram diferentes alternativas, outros tiveram convites e há até casos de quem esteja ligado a outros partidos mas sem a ficha de militante assinada.

É o caso de Ana Pedrosa Augusto, advogada de Madonna, que estava num “período de luto” da política desde que saiu da Aliança e, há uns meses, aceitou ser a número dois da lista da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Lisboa. Vê no partido algo “irreverente”, com “sangue novo” e uma “forma de estar diferente”. “Preenche quase todos os requisitos” que a fizeram mergulhar na Aliança e não consegue apontar o que falta à IL por serem partidos “muito diferente” e o facto de não estar dentro do partido também torna “difícil comparar” as duas realidades.

Cláudia Gonçalves esteve nove meses na Aliança e chegou a ser coordenadora do Algarve. Sentiu-se “um bocadinho defraudada” por perceber que o partido “era mais do mesmo” que a tinha levado a sair do PSD. Tinha esperança numa “lufada de ar fresco daquilo que pensava que poderia ser o PSD de Sá Carneiro” mas acabou desapontada e acabou por, mais tarde, encontrar essa diferença no Chega e em André Ventura.

A ex-militante do Aliança olha para o passado e atribui algumas culpas a Pedro Santana Lopes, acredita que “deveria ter feito das bases o seu maior apoio, ouvir mais, falar mais com as bases e sentir os problemas do terreno”. Para Cláudia Gonçalves, Santana Lopes é um “bom político, bom orador”, mas nos projetos “não pode haver pessoas que estejam lá só para cargos”, o que acabou por sentir enquanto esteve na Aliança, onde sentiu “falta de liderança”. “Acho que a Aliança pecou e fez com que as bases saíssem”, reforça.

Apesar de gostar de Paulo Bento e de o considerar uma “pessoa de terreno”, Cláudia Gonçalves está certa de que “desde que Santana Lopes saiu o Aliança está condenado a desaparecer porque falta aquela figura de proa, todos sabemos que tem de haver um navegador em que as pessoas se revejam”.

Trajeto idêntico assumiu Rui Roque, que chegou a ser diretor de campanha na Aliança, esteve desde a fundação do partido e assume que o objetivo com o partido era conseguir “algo novo”, uma “alternativa no centro-direita, que saísse da esfera do PSD quase como uma cisão”. Acreditou que era o “partido certo”, mas hoje considera que “entre a IL e o Chega há muito pouco espaço para o Aliança poder ter alguns resultados”.

Das eleições à mensagem, o que falhou?

A opinião de que a Aliança tinha tudo para correr bem é quase unânime, bem como as justificações para que não tenha sido assim. Bruno Ferreira Costa assume que “o caminho que o partido se predispôs a fazer não foi conseguido” e aponta como “data marcante” as eleições legislativas, em que o partido “não consegue a representação parlamentar, a projeção mediática e o financiamento que advém disso”.

Ana Pedrosa Augusto junta ainda as eleições europeias à lista de momentos difíceis, já que havia um “marco muito grande em acreditar que era possível”. A ex-vice da Aliança recorda essa altura como de “muito difícil digestão”. “Mas fez-se”, afirma enquanto recorda que o partido se levantou para enfrentar as eleições legislativas, que se tornaram em mais um balde de água fria. “Foi mesmo muito mau não ter entrado”, relembra.