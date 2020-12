Isto sem que tenha sido declarado qualquer confinamento formal — a Suécia é, aliás, o único país da União Europeia que ainda não fechou desde o início da pandemia nem tornou obrigatório o uso de máscaras em locais fechados. O que não significa que seja nem a terra prometida que os negacionistas da Covid-19 apregoam; nem o país kamikaze que, em vez de aplicar medidas de restrição, apostou as fichas todas numa imunidade de grupo que acabou por não se concretizar e fez com que a estratégia do governo de centro-esquerda de Stefan Löfven fosse, parafraseando a imprensa internacional, do milagre ao desastre no espaço de poucas semanas no outono. A realidade é um pouco mais complexa do que isso.

Mas outra coisa não seria de se esperar de um país onde já quase ninguém aceita notas nem moedas, apenas cartões ou pagamentos por telemóvel; onde é normal almoçar às 11h30 e jantar às 17h; onde as bebidas alcoólicas só podem comprar-se em lojas especiais do Estado, que ao domingo estão fechadas; e onde os cidadãos não gostam que lhes imponham ordens, mas têm tendência a cumprir criteriosamente as recomendações que lhes são feitas.

Restrições dispensam-se, mas os conselhos são seguidos à risca: “O que é que os vizinhos iam dizer?!”

“Não é verdade que não tenhamos tido medidas, tivemos muitas restrições — a grande diferença é que foram conselhos, foram muitos, muitos conselhos”, explica Anders Gabrielsson, como se o silogismo fosse óbvio. “A lei sueca não permite proibir simplesmente, por isso, na Páscoa e em toda a primavera, foi-nos recomendado que não viajássemos, e a maior parte do povo sueco não viajou; até porque, se o fizesse, ficava a sentir-se pessimamente. Temos uma casa de verão na costa oeste, o que é que os vizinhos iam dizer se viajássemos de Estocolmo?! Tínhamos a pior taxa de infeções, não podíamos ir para sítios onde não havia infeções, não era possível”, garante, para a seguir mostrar a série de quadros que, preso na capital sueca, foi pintando sobre a pandemia. Estão todos à venda, em forma de impressões gráficas, bases para copos, tabuleiros, postais e calendários, através da sua loja online. No sótão, faz questão de mostrar também, o que não lhe falta é stock para despachar, tanto desta coleção Covid-19 como da sua série “líderes mundiais”.