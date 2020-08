“Antigamente, a rentrée era assim: em meados de julho havia o debate do Estado da Nação, depois entrava-se em férias e, até meados de agosto, às vezes até ao começo de setembro, havia um mês, um mês e meio, parado e as ‘rentrées’ eram momentos para grandes discursos, grandes novidades, coisas completamente diferentes (…) Agora passou a ser natural haver outro ritmo, outro tempo de intervenção política. Se quiserem, o tempo acelerou. Era possível estar calado durante um mês e meio e depois era bombástico o que se dizia ao fim de um mês e meio. Agora não é possível. Se não é o líder, é o vice-líder, é o secretário-geral, é um parlamentar que tem de comentar o que se passou entretanto.”

As considerações são de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente, em setembro de 2018 quando, entre um livro e outro, na Feira do Livro que organiza em Belém, comentava — sem comentar — os discursos partidários que habitualmente dão o pontapé de saída do ano político. São as chamadas rentrées, que em tempos punham fim à acalmia de agosto, mas que agora se parecem ter “diluído” por ter deixado de haver acalmia em agosto. Para trás ficam os tempos da festa do Pontal ou da festa da Pontinha — quando PSD e PS interrompiam agosto para fazer provas de vida no Algarve. E, pela frente, fica um ano de eleições, primeiro nos Açores, depois presidenciais e depois autárquicas, ensombrado pela pandemia da Covid-19.

Antes ‘era possível estar calado durante um mês e meio’, agora não. Antes era possível fazer festas e jantares com os militantes, agora é preciso regras e muitas limitações. Daí que, a duas semanas do fim de agosto, à exceção do PCP, que foi o único que manteve a habitual festa do Avante, ainda haja quem nem sequer tenha fechado o programa de festas… Se é que vai ter festas.

PS com conferência ‘Recuperar Portugal’. PSD sem nada

Fonte oficial do PSD afirma ao Observador que “não está nada previsto” para a rentrée, e fonte do PAN remete para “mais tarde”. Há também o Iniciativa Liberal que não é apologista de rentrées porque isso seria o mesmo do que dizer que houve um período de saída de cena, o que não aconteceu. Coisa diferente é o PS que, confirmou o Observador, está a organizar uma conferência nacional em Coimbra para lançar “pistas para o futuro”.

António Costa será a estrela principal do evento da rentrée socialista que durará “um dia inteiro” e que terá como mote “Recuperar Portugal”. Vai ser no dia 31 de agosto, no Convento de São Francisco, em Coimbra, e vai contar com intervenções políticas de vários dirigentes socialistas, com o secretário-geral à cabeça. De acordo com fonte do partido, a ideia é que não seja uma “rentrée formal” devido à pandemia, mas, na prática é isso que vai ser — apenas com limitação de lugares. O auditório do centro de congressos estará apenas a um terço da capacidade e haverá “medição de temperatura” à entrada, bem como todas as regras e recomendações sanitárias da DGS, com quem os socialistas estão em contacto permanente no âmbito da organização do evento.

“Será um momento marcante”, diz fonte socialista ao Observador, sublinhando que a ideia do evento é ser um “fórum” ou uma “sessão política” para “lançar pistas para o futuro”, e não uma conferência para “avaliar trabalho feito”.