Mais tarde, já adolescente, percebi que, para todos os meus amigos, tinha também havido esse momento iniciático de abrir pela primeira vez o livro das tiras da Mafalda. Ou da Mafaldinha, como a chamamos cá em Portugal. Que os meus amigos também sabiam de cor as tiras da Mafalda. Talvez a alguns escapasse a subtileza política das tuas tiras. Mas não eram filhos do meu pai. Para além de me mostrar “a coisa mais divertida que vou ler na vida”, também me falou da tua Argentina, da ditadura, e do capitalismo e do comunismo, mas também dos direitos humanos, e da condição das mulheres e dos direitos das pessoas todas em geral, e dessas coisas todas que, imagina, ainda hoje há quem ache que não se deve ensinar na escola.

Já adulto, descobri que dizer: “Sabes aquela tira da Mafalda em que ela…?” começa uma conversa de horas. Porque toda a gente se lembra de mais uma.

— Ah! E aquela em que a Susaninha está a dizer que o seu filho médico, o Filho-da-Dona-Susaninha, há-de ter uma ambulância Rolls Royce? E a Mafaldinha, farta, lhe responde: “Chega! É de mais!”. “Tens razão”, diz-lhe a Susaninha. “Para os doentes pobrezinhos, há-de ter outra mais ordinária”.

— E aquela em que é a véspera do primeiro dia de escola da Mafaldinha e ela vê a mãe muito preocupada e lhe vai dizer: “Não te preocupes, mãe. Eu quero ir para a escola, e depois para a Universidade e essas coisas todas, para no dia de amanhã não ser uma mulher medíocre e frustrada como tu”. E ainda se vai embora a pensar: “É tão bom reconfortar uma mãe!”.

— E aquela em que o pai da Mafalda chega a casa e diz que tem um presente para ela, e ela grita: “É UMA TELEVISÃO? É UMA TELEVISÃO?”. E, no último quadradinho, o pai está no dia seguinte no escritório, a dizer: “Nunca um chocolate me soube tanto a fracasso”.

— E aquelas em que as conversas da Mafaldinha com o pai acabavam sempre com a mãe na farmácia a comprar um Nervocalm?

— E aquela em que a Liberdade pergunta ao pai da Mafalda se gosta de plantas, e ele lhe responde que sim, mas que tem pena de tê-las em vasos na varanda e de não ter um jardim, e ela lhe diz: “Eu perguntei-lhe se gostava de plantas, não lhe perguntei se gostava da sua vida”.

— E aquela em que o Manelinho deu caramelos aos amigos todos e no fim lhes apresenta a conta!

— E aquela em que a Mafalda está na rua e vê passar um operário, um homem de gravata, um padre e depois um gato e chega a casa e pergunta: “Mãe, os gatos que força política representam?”.