Quando chegamos ao local combinado e o entrevistado se apresenta com ovos e bacon para pequeno-almoço, temos meio caminho andado. Sabemos que a entrevista vai ser boa. Que serão feitas as devidas pausas para que o gravador não guarde o som da mastigação. Que a barriga ficará composta, o coração feliz e as respostas sairão mais afinadas. Em relação às perguntas já não podemos garantir. Era mesmo isto, ovos, bacon, pão, para vitaminar alguém que afirmou ter acordado cansado. É sempre assim quando se está na véspera de editar um disco. E no caso de Manuel Lourenço é capaz de ter sido sempre assim durante os últimos três anos, intervalo de tempo entre Primeira Dama (2017) e este Superstar Desilusão (2020). Tempo em que se fartou de tocar com Lena d’Água, em que fez dois discos com Filipe Sambado, mas período durante o qual também teve problemas para resolver.

Apesar de ter começado antes, só entre o verão de 2019 e o fim desse mesmo ano é que fechou as canções que faltavam. E depois de um disco homónimo de temas mais despidos, de uma linguagem assumidamente mais pop, dá-nos agora oito composições com ambições mais rockeiras, mais desviadas. Primeira Dama é nome de quem parece querer sempre fazer o contrário daquilo que esperam dele. E isso, neste mundo matemático e empacotado, é uma qualidade. É daí que vem um repúdio pela ideia de continuidade, como se o corpo de trabalho tivesse sempre de corresponder sempre a determinadas expectativas. Aqui não. Superstar Desilusão é editado esta sexta-feira, 18 de setembro, e apresentado dia 1 de outubro, no Teatro São Luiz, em Lisboa. A desculpa ideal para uma conversa com um dos fundadores da Xita Records, que começa por elogiar a t-shirt do entrevistador, da série “Super Campeões”, também conhecida como “Oliver y Benji”.

[“Desilusão”, do novo álbum de Primeira Dama:]

Dizias que gostavas da minha t-shirt. És fã de “Super Campeões”?

Sou o maior fanboy de “Super Campeões”.

Acompanhavas, portanto?

Claro, quando dava na RTP e depois houve uma altura em que dava também no…

…no Panda?

Nem mais, via também no Panda. Anime é uma coisa que entrou um bocado tarde nos meus gostos, gostei sempre muito de “One Piece”, via “Super Campeões”, “Doraemon”, “Shin Chan”. São histórias incríveis. Há dois anos comecei a rever algumas coisas e foram importantes para trabalhar, porque as histórias de anime são as mais bem contadas, os pormenores…

Mas foram importantes para trabalhar o quê?

Sobretudo a construção da narrativa. A literatura desenvolve-nos, dá-nos mais elasticidade, mas as animes têm uma profundidade particular, a forma como os arcos se cruzam, foi importante para desenvolver a capacidade de criar narrativas com diferentes personalidades dentro da mesma personagem. Neste caso, dentro do autor das canções. Este disco foi um processo de três anos onde passei por algumas coisas complicadas, sobretudo fisicamente, estive muito doente do estômago, passei uma fase mais destrutiva, que é natural quando te estás a tornar adulto.

Tens que idade?

Tenho 23, há fases mais malucas, em que vais mais para a festa e também por isso te vais mais abaixo, as relações com as pessoas também se começam a transformar. A isto também se junta o facto de ter estado, com esta banda, a trabalhar intensivamente na colaboração com a Lena d’Água, que era uma missão que queria cumprir e que depois desembocou no disco que ela fez com o Benjamim e com o Pedro Silva Martins.

Foi muita coisa.

Sim, foi. E no meio desta coisa toda claramente não podia fazer só mais um disco, como os outros dois, e sinto que este tem mais de mim. Não é que os outros, mais pop, não sejam igualmente relevantes, mas este representa mais aquilo que sou do ponto de vista da música que cresci a ouvir com a minha mãe.