Aos 43 anos, Débora Carmo faz parte do coro de artistas surdos Mãos que Cantam desde a sua origem, dando espaço a um interesse que já tinha desde pequena. “Sentia a música através da vibração e tinha alguma audição, muito pouca. Depois fui crescendo, ia a discotecas, a espetáculos e festivais e quando ingressei na Universidade Católica [no curso de Língua Gestual Portuguesa] surgiu a oportunidade de integrar o coro, primeiro com pessoas ouvintes, mas que quisemos continuar de forma independente” conta ao Observador, com o contributo de Sofia Figueiredo, intérprete de Língua Gestual Portuguesa. Estamos no centro do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, onde o coro do qual faz parte ultima pormenores num ensaio antes da atuação que se realiza esta quinta-feira á noite, dia 27 de abril, na gala dos prémios Play.

Em palco, vão estar quatro membros do projeto Mãos que Cantam, dez membros dos Shout!, um coro de vozes ligado à sonoridade do Gospel e os três músicos que formam os Bateu Matou. Num formato de medley, irão interpretar as canções nomeadas ao prémio Vodafone Canção do Ano: “Agarra em Mim”, de Ana Moura com Pedro Mafama; “A Maior Traição”, de Carlão; “Lua”, de Ivandro; “Quero é viver”, de Sara Correia; “Saudade, saudade” de MARO; e “Sorriso”, de Diogo Piçarra. De forma inédita e singular, a cerimónia dos prémios Play, que conta com transmissão em direto a partir das 21h00 na RTP1, RTP Internacional, RTP África, RTP PLAY e Antena 1, pode, este ano, ser também acompanhada, pela primeira vez, na plataforma RTP Acessibilidades, com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, para pessoas surdas e com deficiência, e Audiodescrição, para pessoas com deficiência visual.

Mas há mais a dizer sobre esta atuação que, de forma inusitada, apela à reflexão sobre as transformações em curso no panorama artístico e cultural, de forma a garantir uma acessibilidade contínua a todas pessoas — com deficiências ou não. Fala-se de inclusividade, mas “também de riqueza cultural”, como explica Quim Albergaria, dos Bateu Matou, numa performance que, esperam todos, deve ser assertiva – “não queremos que restem dúvidas de que isto é possível fazer”, sintetiza o músico. O repto foi por isso prontamente aceite, depois de a Vodafone – patrocinador oficial dos PLAY pela quinta vez consecutiva –, em parceria com a Access Lab, start-up fundada em 2022, que trabalha a acessibilidade ao entretenimento, ter convidado o coro Mãos Que Cantam, o único em Portugal constituído por artistas surdos, a protagonizar um momento musical de homenagem à música portuguesa, mas que é marcado também pela visibilidade que pode trazer para toda a comunidade de surdos — e de outras pessoas com de deficiência.

