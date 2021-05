Longe dos escândalos que marcaram a família real há mais de 10 anos, Carl Gustaf da Suécia completou na sexta-feira 75 anos. Talvez para assinalar o marco, o monarca há mais tempo no trono na história do país escandinavo, quase a cumprir 50 anos de reinado, deu uma entrevista recente, em formato podcast, onde conta como é duro lidar com a pressão de cargos públicos e como sente falta do anonimato e preza o contacto com a natureza. “Dá muito trabalho, consome. Mas não sou o único. Todos os dirigentes e políticos devem sentir o mesmo”, reflete, para depois deixar claro que adora o que faz, um trabalho que o obriga a aprender coisas novas de uma forma constante e para o qual estava destinado desde nascença — um trabalho do qual não abdicou nem mesmo depois de estrelar um escândalo sexual que impactou a realeza sueca.

Na conversa com o jornalista Kristoffer Triumf para o meio Värvet, o monarca não passou ao lado da pandemia e disse que 2020 foi “o ano mais tranquilo da história” em termos de afazeres, um período durante o qual teve tempo para pensar no que já fez e no que falta fazer. Mas esse não foi o único tema atual que trouxe para cima da mesa, ao lembrar o príncipe Filipe, que morreu a 9 de abril aos 99 anos, com quem tentou ter um último encontro — a crise sanitária roubou-lhe a oportunidade de trocar umas últimas palavras com o tão estimado duque. O rei da Suécia admite até que gostava de ter estado no funeral: assistiu, como muitos outros, à distância, e considerou-o um evento bonito. “Tínhamos estado em contacto todo o ano e queríamos ver-nos. Sentíamos que a idade estava a pesar sobre nós e temíamos que isso acontecesse.”

A relação com Filipe era próxima até porque a segunda mulher do rei da Suécia, avô do atual monarca, era tia do duque de Edimburgo. A primeira vez que Carl Gustaf viu o primo foi na década de 60 do século XX, quando foi ao Reino Unido para se encontrar com a família real britânica. Desde aí, esteve com Filipe diversas vezes, mas foram as primeiras impressões que mais o marcaram. Em entrevista, recorda o primo como uma pessoa amigável e brincalhona, e lembra a paixão de ambos pela vela, recordando a vez que foi velejar com o duque e os seus filhos, Carlos e Ana.

Mas nem só reflexões se faz a rara entrevista que durou cerca de 1h30, com Carl Gustav a trazer à tona da água um episódio insólito passado na ilha desabitada de Gotska Sandön, no Mar Báltico, onde certo dia se deitou na praia para descansar. “Foi maravilhoso ter a oportunidade de me deitar numa praia tão incrível. Mas depois apareceram uns turistas e perguntaram se podiam tirar uma fotografia minha. Senti-me como uma foca”. A essa constatação juntam-se outras: o monarca tem medo de alturas, um gosto particular por batatas fritas com sabor a trufas e uma devoção por carros de luxo, o que já o levou a colecionar modelos exclusivos como um Mustang Shelby ou um Porsche 911 Targa.