No caso das sete testemunhas escolhidas pelo MP, destacam-se o suíço Michel Canals, gestor financeiro de Armando Vara, Bárbara Vara (filha do ex-ministro do Desporto), Joaquim Barroca (ex-vice-presidente do Grupo Lena), Rui Horta e Costa (ex-acionista do Grupo Vale do Lobo) e Diogo Gaspar Ferreira (ex-administrador do Grupo Vale do Lobo).

No caso destas últimas três testemunhas, estão em causa arguidos da Operação Marquês que eram suspeitos de vários crimes de corrupção, sendo que Barroca foi acusado de corromper José Sócrates, e Horta e Costa e Gaspar Ferreira por alegadamente corromperem o ex-primeiro-ministro e o próprio Armando Vara.

Ora, é precisamente esta condição processual que levou Rui Horta e Costa e Diogo Gaspar Ferreira a requererem ao juiz Rui Coelho que os dispense de ser testemunhas. Invocando o facto de a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa — que não os pronunciou por nenhum dos crimes imputados pelo MP — ainda não ter transitado em julgado devido ao recurso que o procurador Rosário Teixeira deverá apresentar até julho, Horta e Costa e Gaspar Ferreira querem ser excluídos da lista de testemunhas da acusação.

Horta e Costa chega mesmo a dizer que não responderá a perguntas relacionadas com os factos que o MP imputou no despacho da acusação da Operação Marquês, em nome do princípio da não auto-incriminação.

A decisão de Ivo Rosa que levou Vara a julgamento

O crime pelo qual Armando Vara irá responder no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa está indiretamente ligado ao chamado caso Vale do Lobo — um dos três segmentos da acusação da Operação Marquês contra José Sócrates que incluía o ex-ministro.

Na prática, o MP imputava a Sócrates, enquanto primeiro-ministro, e a Vara, enquanto administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD), um crime de corrupção passiva em regime de co-autoria por alegadamente terem sido corrompidos por via de pagamentos de um total de dois milhões de euros para facilitarem a aprovação de um empréstimo de 284 milhões de euros na CGD, em benefício de um grupo de investidores que queriam adquirir o resort algarvio de Vale do Lobo. Rui Horta e Costa e Diogo Gaspar Ferreira seriam os alegados corruptores ativos.