“Será que estou a fazer tudo bem bem?” Este grupo apoia mães e pais, irmãos e amigos de pessoas com doença mental

Susana Soares Ferreira é a psicóloga que acompanha e dá apoio ao grupo. “A ideia é que as sessões sejam o mais interventivas possível”, explica. Por vezes, tem de quebrar o gelo, lançar uma pergunta para desencadear várias respostas e a conversa fluir entre pessoas que têm medos, aflições, inquietações, questões em comum. Os temas variam, há um plano que pode ou não seguir. Fala, escuta, coloca no centro do debate assuntos que percebe que é importante esmiuçar, como as dificuldades em lidar com a doença mental. “Através do grupo, têm um melhor conhecimento das patologias, dos sintomas. No caso da esquizofrenia, são os cuidadores a identificar os primeiros sinais de descompensação.”

“Estou a fazer bem ao fazer assim?” Incertezas e inquietações

“Estou a fazer bem ao fazer assim?” Esta é uma questão recorrente. O que dizer a quem está deprimido e não sai dessa tristeza? Como agir num surto psicótico? O que falar e não falar perante a partilha de uma obsessão? Fechar ou não fechar a porta do quarto à chave quando há uma crise? Valorizar ou desvalorizar aquele comportamento dentro de casa? São vários os exemplos e as conversas seguem o seu caminho conforme a vontade de quem está no grupo. “As dúvidas do dia a dia são levadas para dentro da sala.” Susana Soares Ferreira nota bastante ansiedade, medos e dúvidas, nas questões que se partilham e que causam impacto no bem-estar de quem cuida: mães, pais, irmãos, amigos. “Perguntam se estão a fazer bem ao fazerem assim. É importante que se sintam num ambiente seguro.”