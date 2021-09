Para as eleições do próximo dia 26 de setembro, conforme mostram as sondagens, prevê-se um cenário bem diferente, com os grandes partidos em queda livre. De acordo com a última sondagem do Forsa, divulgada na terça-feira, o SPD lidera as intenções de voto, com 23%, seguindo-se a CDU com 21% e os Verdes com 18%. Entre os partidos sem candidato a chanceler, o FDP tem 12%, enquanto a Alternativa para a Alemanha (AfD, de extrema-direita), tem 11% e o Die Linke (esquerda radical) tem 9%.

Além destes números, que revelam a fragmentação do sistema político alemão, importa também olhar para a popularidade dos candidatos a chanceler, numa altura em que Angela Merkel continua a ser a figura política mais popular no país. Conforme revela ao Observador Peter Matusheck, a última sondagem Forsa mostra que Olaf Scholz, ministro das Finanças e candidato do SPD é o candidato favorito de 29% dos alemães, seguindo-se Annalena Baerbock, dos Verdes, com 15% das preferências, enquanto Armin Laschet, candidato da CDU e ministro presidente da Renânia do Norte-Vestefália, o estado mais populoso da Alemanha, não vai além dos 11%.

O sucesso relativo do SPD, a queda da CDU e o sonho (cada vez mais distante) dos Verdes

Se a CDU se encaminha para o pior resultado da história, o SPD, apesar de estar em primeiro lugar nas intenções de voto, está longe de ter aquilo que possa ser considerado um bom resultado — a confirmar-se os 23%, seria o segundo pior resultado da história do partido, logo a seguir aos 20% que teve em 2017, daí que o facto de os sociais-democratas liderarem as sondagens (com uma curta margem) seja apenas um sucesso relativo.