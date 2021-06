Socalco Nature Calheta

Um atelier gastronómico e várias atividades agrícolas

Turismo rural, atelier gastronómico e farming são três conceitos que se fundem no Socalco Nature Calheta, inaugurado em outubro do ano passado, onde o hóspede é convidado a participar nas atividades de cariz gastronómico, vínico e agrícola. O sonho do chef Octávio Freitas resultou da recuperação de um antigo solar datado de finais do século XVII e da construção de casas em socalcos com muros de pedra centenários (a integração paisagística é um objetivo evidente). Contam-se oito casas isoladas — incluindo aquela inserida dentro de uma gruta, marcada pelas paredes rochosas do quarto, e outra localizada ao lado de uma cascata de água — e 10 casas em banda (correspondem a duas villas), cuja decoração minimalista é pontuada por madeiras claras, sobretudo pinho, pelo chão em betão e por janelas XXL (todas as unidades têm vista mar e vista para as vinhas). Solário e piscina de água doce virados para o Atlântico, um honesty bar (onde os clientes registam livremente o consumo, pagando apenas no momento de check-out) e o restaurante A Razão, com foco na gastronomia de proximidade e nos produtos da horta, são ainda algumas das funcionalidades do hotel, cujo lagar e adega recuperados estão em funcionamento (a primeira colheita será 2021, com a vindima prevista para setembro).

Caminho do Lombo do Salão, Calheta. Tel.: 291 146 910 / 92 59 75 844. Desde 120 euros a 230 euros por noite para duas pessoas com pequeno-amoço