Um autocarro lotado de prisioneiros percorre aos ziguezagues a paisagem íngreme de Minas Gerais, a região que outrora sustentou o Brasil colonial. Estradas batidas pela mata e montanha adentro, com destino final na joia da coroa: Ouro Preto. A cidade histórica recebe o julgamento que está no olho do furacão, acompanhado pela imprensa nacional e internacional, desde que um polícia à paisana, disfarçado de vendedor de laranjas, surpreendeu em flagrante um grupo estrangeiro de teatro de vanguarda, alegadamente apetrechado de drogas. Este agente da polícia, Álvaro Lopes, defende ao jornal O Globo a apreensão dos atores revolucionários:

São marginais, eles e seu grupo. Eles nos ofendem com suas roupas, seus cabelos e barbas compridas, sua falta de higiene e seus costumes exóticos. A simples existência do grupo é nociva, pois desvirtua o sexo, a família, os hábitos tradicionais, subvertendo a ordem normal da sociedade” (Jornal O Globo, 1971)

O autocarro é rodeado por uma multidão de apoiantes, estudantes de todo o estado de Minas Gerais, e os fotógrafos e as televisões acompanham a chegada dos prisioneiros ao tribunal de Ouro Preto. No interior, o único português da companhia, Sérgio Godinho, tenta comunicar com a companheira, Sheila Charlesworth, na outra ponta do autocarro, olham-se em segredo, falam baixinho, sob o olhar atento dos guardas prisionais. O músico que tinha acabado de gravar o seu primeiro disco, em Paris, estava subitamente com o risco da deportação a pairar por cima da cabeça, que para um refratário fichado da PIDE equivalia a passar de uma prisão brasileira para uma portuguesa. No presídio de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, os colegas pressentem a aflição do português. Sérgio Godinho mostra-lhes o esboço final de uma canção que começou numa viagem à Bahia; e agora, no cárcere, além das montanhas e areia, algas e lua, fala de assombrações de grades e paredes, de sussurros e segredos, dos tricotados de Sheila no presídio feminino, tudo embrulhado num mesmo sonho recente, mais precisamente, na noite passada:

“A noite passada um paredão ruiu

Pela fresta aberta o meu peito fugiu

Estavas do outro lado a tricotar janelas

Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas

Cheguei-me a ti disse baixinho ‘olá’

Toquei-te no ombro e a marca ficou lá

O sol inteiro caiu entre os montes

E então olhaste

Depois sorriste

Disseste ‘ainda bem que voltaste’”

As canções que Sérgio Godinho compôs ou gravou em 1971, desde a “A noite passada” a “Maré Alta”, são o itinerário conturbado do nosso maior compositor vivo: do Porto a Genève; do Maio de 68 ao musical “Hair”; das gravações num palacete nos subúrbios de Paris a dois meses de prisão e incerteza no Brasil. Em Paris, a 1500 km de Portugal, Sérgio Godinho entrou pela primeira vez em estúdio e gravou esta viagem em Sobreviventes, um álbum desgarrado, de canções arredias e apátridas, à deriva de um país que, mais tarde ou mais cedo, a maré e a liberdade iriam levantar. Hoje, 50 anos depois, é evidente que Sérgio Godinho é indissociável da música popular portuguesa, que há uma descendência constante, ano após ano, de um tipo de canção particular que é a consequência direta de um percurso de vida igualmente particular deste compositor. A forma de compreender este elemento singular que transformou o todo da canção portuguesa é seguirmos no encalço da estrada de Sérgio Godinho.

Romance de um dia na estrada

No início da década de setenta, segundo os registos de lojas de discos, o contestatário José Afonso é dos músicos que vende mais álbuns em Portugal, uma inesperada — e arriscada — aposta lucrativa da editora Orfeu, de Arnaldo Trindade, sediada no Porto. E José Afonso está contratualmente obrigado a obedecer a duas alíneas estabelecidas com Arnaldo Trindade: gravar um disco por ano e encontrar novos artistas. Um homem de palavra, José Afonso leva primeiro a Arnaldo Trindade a bobine com gravações caseiras de José Mário Branco e Sérgio Godinho, entregue ao compositor de “Grândola, Vila Morena” numa das suas passagens por Paris. Arnaldo Trindade hesita e Zeca não pensa duas vezes, bate à porta de António Marques de Almeida, o camarada da editora Sassetti, que se tentava impor no mercado discográfico como a resposta lisboeta à editora portuense. Marques de Almeida ouve José Mário Branco e entusiasma-se de imediato, pode estar aqui o cartão de visita para a nova sucursal da Sassetti: Guilda de Música. Liga para Paris, atende José Mário Branco, e diz-lhe que está contratado, que tem carta branca, trate do disco sozinho, do estúdio e o que mais for preciso, o dinheiro vem de Lisboa. Sim senhor, terá dito o músico, mas com uma condição, contrata também Sérgio Godinho. Quem?