Sentado no sofá de sua casa, na zona do Rato, em Lisboa — e com livros espalhados sobre a mesa, papéis, discos pela sala e retratos a ocupar as paredes —, Sérgio Godinho diz logo antes de começarmos: não quer entrevistas de vida nem entrevistas de balanços. O que lhe interessa por estes dias é o futuro e o presente: o seu, mas também o do seu país e o do mundo, sobre os quais reflete numa nova canção escrita a propósito da pandemia do novo coronavírus.

O tema chama-se “O Novo Normal” e é lançado numa altura em que Sérgio Godinho se prepara para um aniversário diferente, que vai comemorar “de maneira condigna”, ainda que “um bocado insólita, de facto”.

A 31 de agosto, o músico, cantor e escritor que já não é só “escritor de canções” (para usar um termo que deu como título a um espectáculo que depois resultou num álbum ao vivo), dado que está a trabalhar num livro de poesia e no seu terceiro romance, fará 75 anos. Quando chegou aos 70, fez “uma grande festarola para os amigos” e a ideia era “repetir a brincadeira” este ano, mas “esta porcaria, esta peste moderna [Covid-19], inviabilizou isso”.

Para trocar as voltas ao novo coronavírus, Sérgio Godinho arranjou uma alternativa: vai celebrar o aniversário em palco, com um concerto nesse dia 31 de agosto no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Não será o único espectáculo, dado que a lotação da sala está reduzida a metade (por imposição das autoridades de saúde) e os bilhetes voaram. Depois de anunciar uma também já esgotada segunda data, a 1 de setembro, voltará a pisar o Maria Matos nos dias 15 e 21 de setembro.

Em entrevista ao Observador, Sérgio Godinho reflete sobre aquilo que o inquieta e sobre aquilo em que tem pensado por estes dias. Por exemplo, a falta que lhe fez estar em palco e as reticências ao modelo de concertos drive-in: “Nada substitui a emoção do ao vivo. Evidentemente foram as circunstâncias que determinaram, mas uma pessoa ter o artista ali e estar a ouvir música pela rádio do carro acho um pouco deprimente”.

Também abordada foi a dificuldade que alguém que tanto preza a liberdade teve com as restrições provocadas pela pandemia e com um “novo normal” que “não é nada normal”. A liberdade “instalada” e “conquistada” em Portugal que “é sempre precária, é preciso lutar por ela, mas de qualquer maneira é invejável”, não escapou igualmente à conversa. Ou a inevitável passagem do tempo: “À medida que os anos correm, uma pessoa começa a pensar: epá, mas quanto tempo falta? Isto é inevitável e temos também de encarar isso. Sei que tenho uma boa energia, tenho uma alegria de viver grande. Gosto dos prazeres da vida, gosto dos meus amigos, gosto da família, dos meus filhos e dos meus netos. Mas sei que o tempo passa, sei olhar-me ao espelho.”

[“O Novo Normal” descodificado por Sérgio Godinho:]

Já alguma vez tinha planeado um aniversário com tanta antecipação?

Geralmente não festejo [assim], festejo mais as datas redondas. Farei agora 75 anos. Quando fiz 70 anos, fiz uma grande festarola para os meus amigos. Foi muito, muito especial. Este ano estaria a preparar-me para repetir a brincadeira, eu e os meus amigos. É evidente que tudo isto inviabilizou isso. Esta porcaria, esta peste moderna, inviabilizou isso porque como é evidente não ia arriscar infetar os meus amigos, ficar infetado, uns infetarem outros, etc. Então pensou-se numa alternativa que não deixa de ter piada, embora muito limitativa: pensámos em fazer um concerto e escolhemos o Maria Matos porque é um teatro com o qual tinha [relação]. Inclusive tenho um disco chamado Nove e meia no Maria Matos. Havia uma tradição, fiz lá vários concertos com grande prazer. Pese embora a sala estar reduzida a metade, queríamos estar num palco — no fim de contas é também a nossa função. É um prazer.

Tivemos bastantes concertos adiados ou anulados, nomeadamente em abril… Então achámos que seria uma maneira condigna de comemorar o aniversário. Um bocado insólita, de facto. O que acontece é que já vamos fazer uma outra data, porque entretanto as duas datas estão segundo parece esgotadas. Mas é um prazer também remexer um pouco no meu repertório, até porque não vamos fazer o mesmo alinhamento que temos vindo a fazer.

O que tenciona fazer?

Vamos fazer algo que pode ser… provavelmente começarei sozinho e depois vamos acrescentando músicos. Estamos a estudar esse figurino. Mas repito, é um prazer. Sempre gostei do palco, foi sempre o meu território natural, um território onde me sinto em casa. E estar em nossa casa, nossa porque a casa é partilhada com o público, é um prazer renovado.

Sinto que o que há de extraordinário num concerto ao vivo, como numa performance, numa peça de teatro, etc, é que uma vez que comece e os dados sejam lançados tem de ser levado até ao fim com energia e emoção sempre constantes. A energia não chega se não houver emoção. Não é só algo de histriónico ou mecânico, há sempre uma emoção. Essa emoção é partilhada com o público, aliás, que também nos dá vibração e energia. De facto esse exercício de partilha é-me essencial. E outra coisa: o facto de tocar com a minha banda de há muito, os assessores, e de eles também terem sempre vontade de renovar arranjos, remexer material e ir buscar uma canção que estava esquecida numa prateleira e desempoeirá-la, ir, digamos, dar-lhe o beijo da bela adormecida [risos]… se bem que agora é preciso cuidado com os beijos mesmo nas belas adormecidas [risos]. Pronto, um beijo virtual.