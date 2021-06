Utilizando um raciocínio prático, burocrata, esta é uma boa altura para lançar uma editora de discos?

Acho que é sempre uma péssima altura para lançar uma editora discográfica e acho que a única razão para alguém fazer uma editora é porque tem essa vontade e tem de o fazer — porque é só um investimento financeiro e de tempo. É uma carolice e é uma paixão. Mas também acredito que se uma pessoa fizer uma coisa de que gosta e em que acredita, de forma indireta pode colher resultados. Se calhar não os colherá numa forma direta, na venda de discos, mas com todas as coisas que podem acontecer a partir daí. O acompanhamento dos artistas também pode ser feito na forma de agenciamento, de concertos… há outras possibilidades que surgem do contacto com pessoas que se admira e da capacidade de produção de algo tão especial quanto o é um disco.

Essas componentes são coisas que equaciona fazer na editora?

Estou a fazer. E sempre fiz, na ZDB houve um trabalho muito invisível que transcendia a marcação de um concerto e que podia passar também pelo agenciamento do artista, management, booking [marcação] de uma digressão, tentativa de estabelecer relações com outras instituições para que o artista possa chegar lá. Todo esse trabalho existiu sempre, de uma forma invisível. E é isso que estou apostado em continuar a fazer.

Porquê este disco do Gabriel Ferrandini para assinalar a estreia da editora? Porquê este álbum para primeiro disco da “Canto”?

Para além deste desejo que tinha de fazer uma coleção que representasse todos estes trabalhos [que faz com artistas], a Canto surge como necessidade de editar o disco do Gabriel. Programo concertos do Gabriel Ferrandini desde o início da minha entrada na ZDB, estabeleci com ele uma relação profissional que se materializou em imensos concertos, em desafios de parte a parte, depois nas Volúpias, nas residências que ele fez, nos concertos, em residências internacionais, na amizade e no management. De repente estou a trabalhar com o Gabriel em todas as áreas. E este disco é um disco que eu adoro.

Quando se começou a pensar em quem iria editar este disco, houve várias possibilidades — houve quem estivesse interessado — mas a certa altura pensei que saindo da ZDB, porque o desejo de sair da ZDB surge paralelamente a esta ideia de criar uma editora, faria sentido ser eu a editar este disco. Finalmente tinham surgido as condições ideais para o fazer, para começar a editar. A editora também se forma como resposta a um disco que já está materializado. Acompanhei o disco desde o primeiro momento… fazia sentido ser o primeiro.

Os primeiros pensamentos sobre criar este selo, esta editora que aglutina projetos em que está envolvido, apareceram há muito tempo ou são relativamente recentes?

Há muito tempo. Há vários anos, não sei quantos mas talvez há quatro ou cinco, terei começado a pensar que devia fazer uma coleção — só que isso foi sendo sempre adiado. Na altura, mais do que uma editora pensei em ter uma coleção para reunir trabalhos que iam saindo. Começa com o tal Ruins, disco da Grouper, e depois com um outro que ela lançou. E prosseguiu com outros trabalhos, outras possibilidades que surgiram. Mesmo no caso do Volúpias do Gabriel Ferrandini o desejo de edição estava presente mas por muitas razões não foi possível concretizar. Isto foi uma coisa que foi sendo congeminada ao longo de anos.

Estou a tentar perceber exatamente a relação entre a saída da ZDB e a criação desta editora. Quando deixou as funções de programador musical da ZDB, foi por ter este projeto de fazer uma editora em vista?

Não, de todo — porque a editora é um investimento. Não é que não tenha expectativas financeiras mas não vou substituir uma coisa pela outra. Quero continuar a programar e a fazer muitas coisas. Neste momento há um ciclo que planeei ainda enquanto programador da ZDB para o Teatro Viritato [em Viseu] que estou a acompanhar. Tenho também algumas coisas programadas de forma independente que ainda não foram anunciadas. E também estou aberto a futuras possibilidades e ando a fazer outras coisas: estou a fazer rádio pela primeira vez desde há muitos anos.

Não é uma novidade, portanto?

Não, já fazia rádio de forma amadora antes da ZDB. Tinha um programa no qual entrevistava músicos nacionais e internacionais e em que os gravava também a atuar, em minha casa ou na ZDB — daí essa relação ter-se também estabelecido com a sala. Estou a fazê-lo agora desde janeiro numa rádio chamada Recreatório, uma rádio online do Joaquim Quadros. Faço um programa quinzenal chamado “Leveza” no qual desafio artistas, não só músicos mas também artistas visuais e performers, a desenvolverem uma peça sonora maioritariamente focada na voz como instrumento principal. Isso é acompanhado por uma entrevista.

Fiz uma primeira sessão com um sem número de poetas e sobretudo músicos a lerem um poema. Tive a Angel Olsen, o Steve Gunn, o Thurston Moore, o Bonnie Prince Billy, a Moor Mother, muitos. Depois fiz uma sessão de meditação-performance com o António Poppe, tive o Laraaji que fez uma sessão de escuta profunda., tive os Calhau que fizeram uma peça sonora nova para o programa, tive o Tristany que fez uma coisa que adorei que foi escolher uma letra de uma canção e estabelecer uma relação com três poemas do tempo dos mouros, da zona de Sintra — de onde ele é. Tive o Pedro Sousa, vou ter o Alexandre Estrela que é um artista visual… este programa já tem uma componente de produção profissional e é uma coisa que também tenho estado a fazer. Junta-se a isso o acompanhamento ao Gabriel [Ferrandini] a 180 graus. De facto, não substituí a ZDB pela Canto. Quero continuar focado na programação, mais do que tudo, mas também fazer outras coisas que já fazia mas…

… Que fazia de uma forma meio invisível?

Meio invisível… completamente invisível, aliás.

Porquê, então, a saída da ZDB?

Estive 13 anos na ZDB e foi uma experiência que jamais irei esquecer e da qual estou muito, muito grato. Cheguei à ZDB e pouco sabia de programação, ou nada sabia de programação….

Como é que chegou lá?

Cheguei à ZDB porque frequentava-a com muita frequência. Depois tive esse tal primeiro programa de rádio chamado “Má Fama” em que consegui entrevistar pela primeira vez um sem número de músicos que não tinham espaço na rádio. Foram as primeiras entrevistas do B Fachada, do Tiago Sousa, do Norberto Lobo, da Rita Braga, o Panda Bear fez ali uma sessão em que estreou o [disco] Person Pitch pela primeira vez, tive o Kyp Malone dos TV On The Radio, a Julianna Barwick…