Sérgio Sousa Pinto. "O PS está condicionado pelo desejo indisfarçável de votar contra o Orçamento"

Acredita que se tornou “muito difícil” para o PS justificar um voto contra o Orçamento do Estado e uma consequente crise política, defende que o papel do partido é demonstrar “que o regime funciona, que a estabilidade política é possível, que o diálogo pode ser construtivo” e não compra o argumento de que o PSD é igual ao Chega ou um parceiro natural. “É uma leitura que não tem adesão à realidade. O PSD é um colaborador leal no funcionamento do sistema democrático.”

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, Sérgio Sousa Pinto, que esta semana contestou internamente a estratégia de Pedro Nuno Santos, entende que o PS partiu para estas negociações orçamentais com manifesta vontade de votar contra. Mas, a partir do momento em que o Governo “fez concessões significativas, que demonstram que existia boa fé e desejo de compromisso”, os socialistas ficaram sem uma “narrativa” que justifique um chumbo orçamental e a convocação de eleições antecipadas.

Apesar de tudo, o deputado socialista relativiza o facto de haver vozes discordantes no interior do PS e mantém os elogios a Pedro Nuno Santos, a quem se chegou a referir publicamente como “uma ilha de dignidade”. “Pedro Nuno é um homem sério, é um homem bem intencionado. Mas o PS não é a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte é que todos efusivamente apoiam o líder, desfilam pelas avenidas, abanam bandeiras e têm uma coreografia irrepreensível. O PS não tem nada a ver com isso.”

Ouça aqui a Vichyssoise com Sérgio Sousa Pinto

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O Governo fez concessões significativas que demonstram boa-fé”

Pedro Nuno Santos disse que preferia perder eleições a “abdicar de convicções”. Porquê é que na reunião de deputados lhe disse que está “farto de convicções”?

Não disse exatamente isso, como é evidente. O que disse foi que não estava a ver que grandes convicções poderiam estar associadas a uma diferença de um ponto percentual na taxa de IRC e que era uma matéria perfeitamente suscetível de ser negociada, tendo em conta outros interesses maiores que se levantavam e levantam. Como seja a necessidade de termos um Orçamento para o país, como seja a evidência de que a distância entre o Governo e o PS foi substancialmente reduzida e que era muito difícil construir uma qualquer narrativa que o país compreendesse sobre as razões pelas quais é inevitável e desejável e justificado lançar o país numa crise política.

Posto isto, e conhecendo a proposta de Orçamento do Estado, defende que o PS deve viabilizar o documento?

Isso é o que defendi na reunião do grupo parlamentar do PS. O Orçamento é um instrumento muito importante. É ao Governo que compete elaborar o Orçamento, o Governo foi constituído pelo partido que venceu as eleições — marginalmente, mas venceu. Não dispõe de maioria parlamentar, dispôs-se a negociar com a oposição e em particular com o PS, que é evidentemente a única oposição fiável. Fez concessões significativas, que demonstram que existia boa fé e desejo de compromisso. Portanto, não existe qualquer necessidade de termos eleições antecipadas, com todos os custos que isso representa. Convenhamos que um Orçamento em duodécimos priva o Governo da possibilidade de aplicar o seu programa. Até aqui, não fomos confrontados com isso porque o Governo não tem propriamente governado — governar não é distribuir dinheiro por setores sociais e tomar medidas simpáticas. É sempre fácil encontrar um parceiro disponível para se associar a medidas que são simpáticas, populares, mas governar também é tomar decisões difíceis, é fazer reformas. E porque é que aquelas reformas não se fazem? Geralmente porque a situação que reclama reformas é uma situação que é vantajosa para alguém e que é preciso enfrentar esses interesses.

Ao viabilizar o Orçamento, o PS não corre o risco de deixar o Chega sozinho a liderar a oposição ao Governo?

Não. O papel do Chega é continuar sozinho a liderar um grupo que não tem nem força, nem crédito, nem é merecedor de confiança para participar em decisões fundamentais para o país. Seria uma grande derrota do PS se propiciasse uma situação que trouxesse o Chega para o centro da vida política nacional, como um dos pilares da governação sustentando um Orçamento de Estado. Quero o Chega marginalizado, com a expressão eleitoral que merece todo o nosso respeito democrático, porque foi eleito por eleitores que merecem consideração, mas afastado de posições de responsabilidade. É um partido que está fora do grande consenso plasmado na Constituição de 76, que não está manifestamente conformado com as características do regime da II República, que foi construído lealmente e com fair play pelo PS e pelo PSD. O PS tem de demonstrar que o regime funciona, que a estabilidade política é possível, que o diálogo pode ser construtivo, sem necessidade de ir buscar o Chega e constituí-lo como uma espécie de fator decisivo para garantir que a normalidade democrática estável e governativa possa funcionar.