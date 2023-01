O início de 2023 poderá ficar marcado por uma possível tendência para os próximos anos: a adaptação de universos de videojogos. “The Last of Us”, que se estreará a 16 de Janeiro, é uma das grandes apostas da HBO para 2023. O popular jogo da Playstation – um marco narrativo – poderá servir de ponte para ligar audiências e motivar o investimento contínuo nesta ligação entre os dois setores: o cinema falhou largamente em adaptar videojogos, mas o formato série poderá ter algo a dizer sobre o assunto.

Séries como “Succession”, “Bridgerton”, “You” e The Mandalorian” terão novas temporadas, “The Crown” e “The Handmaid’s Tale” conhecerão o final. Haverá muitas séries da Marvel e do universo “Star Wars” e adaptações literárias que poderão correr muito bem, como “The Power”. E o regresso das grandes produções de guerra — a equipa por detrás de “Band Of Brothers” e “The Pacific” voltará com “Masters of the Air”. desenhamos aqui um mapa possível, com algumas datas que já poderá colocar no calendário.

Estreias

“Copenhagen Cowboy”

5 de janeiro (Netflix)

