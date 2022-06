Sérvia. A aliada histórica de Moscovo "encurralada" num impasse entre a União Europeia e o Kremlin

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Vamos manter uma política que seja importante para os europeus, para os russos e para os norte-americanos: a neutralidade militar. E a Sérvia tentará preservar as suas relações amigáveis em muitas áreas com a Federação Russa.” Em abril de 2022, após ganhar as eleições presidenciais sérvias com mais de 58% dos votos, o Presidente do país dos Balcãs, Aleksandar Vučić, deixava bem claro no que iria consistir a gestão da política externa de Belgrado nos próximos cinco anos. E admitia que a crise gerada pela invasão à Ucrânia teve um “grande impacto” nos “resultados eleitorais”.

Embora deseje manter o seu vínculo com a Rússia, a Sérvia não parece querer desistir do seu caminho europeu. Prova disso é que o país é um dos candidatos a entrar na União Europeia (UE). No cenário mais otimista, Bruxelas prevê que Belgrado consiga cumprir todos os requisitos em 2025, 16 anos depois de formalizar o pedido de adesão. Aleksandar Vučić já manifestou o desejo de que esse calendário seja cumprido. “Devemos ser firmes na prossecução do caminho europeu”, assumiu o Chefe de Estado sérvio no final de maio, acrescentando que o país não é “politicamente neutral porque quer entrar na UE”. Em termos militares, a história é diferente — a adesão à NATO não está nos planos da nação balcânica.

Numa altura em que Bruxelas se colocou sem reservas ao lado da Ucrânia, a Sérvia teve uma postura menos entusiasta no apoio à causa ucraniana, mostrando ser uma das poucas exceções no panorama europeu. À medida que as reprovações no Ocidente subiam de tom e se multiplicava a aplicação de sanções contra Moscovo, Belgrado limitou-se a uma condenação da invasão da Ucrânia, logo no início da ofensiva russa. Economicamente, o governo sérvio nunca foi avante com qualquer medida que visasse prejudicar Moscovo.

Vuk Vuksanović, ex-diplomata sérvio e investigador na área das relações internacionais na London School of Economics, reconhece ao Observador que a situação é “complicada”. “A Sérvia está encurralada entre a União Europeia e a Rússia”, define o especialista, explicando que, “neste momento, Belgrado está a ganhar tempo e a tentar negociar quer com os europeus quer com os russos uma fórmula que não leve a Sérvia para nenhum dos lados. É difícil dizer qual será o resultado destas manobras”.

Certos episódios acabam por ter impacto no delicado equilíbrio que os dirigentes sérvios tentam manter nos seus canais diplomáticos. O mais recente aconteceu durante a visita oficial (que acabou por não se concretizar) do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, a Belgrado. A Bulgária, a Macedónia do Norte e o Montenegro, três países fronteiriços com a Sérvia que fazem parte da NATO, decidiram fechar o espaço aéreo à Rússia — o que, na prática, impossibilitou a deslocação do chefe da diplomacia russa ao país dos Balcãs.

O governo russo não tardou em reagir. Numa conferência de imprensa, Sergei Lavrov acusou a União Europeia e a NATO de terem orquestrado um “ato hostil e sem precedentes”, garantindo que as relações entre a Rússia e a Sérvia “não serão destruídas”. O Presidente sérvio, que tinha previsto um encontro com o ministro russo, também criticou aquilo que diz ser “a histeria destinada a um pequeno país”. “Esse pequeno país não pode existir. A histeria mostra o que eles querem. Eles não conseguem aceitar nada que tenha a ver com a Rússia e chega a um ponto em que eles se vingam num pequeno país”, disparou Aleksandar Vučić.