Portugal — e a cidade de Lisboa, de onde vos escrevo — acordou esta segunda-feira numa espécie de Paris em 25 de Agosto de 1944. Para quem não sabe, foi o dia da libertação da capital francesa. Para quem não sabe da libertação de quê, da ocupação nazi durante a Segunda Guerra. Para quem não sabe o que foi a Segunda Guerra, feche este artigo e vá ler resumos dos próximos episódios das novelas ou assim.

Ao fim de três longos e penosos meses de confinamento, a cidade volta a acordar vagamente do torpor dos meses de Inverno em que apenas saímos de casa para dar um passeio por três ruas do bairro arrastando um cocker spaniel; para comprar vinho, vodka, cerveja, whisky, cachaça e outros bens essenciais; para ir à farmácia comprar antidepressivos e caixas de preservativos que se acumulam na gaveta da mesa de cabeceira esperando melhores dias; e para ir ao vidrão despejar as garrafas mencionadas acima. Isto, claro, se não fizermos parte do grupo de pessoas esmagadas pelo capitalismo que, sem outra escolha, continuaram nos seus trabalhos. Como os rapazes e raparigas das entregas de almoços e jantares que encomendámos dia-sim-dia-sim, porque estamos demasiados deprimidos/bêbedos para cozinhar. Vai ficar tudo bem.

Claro que Lisboa não pode celebrar como a Paris de 1944. Com cocaína, orgias, absinto e danças eróticas em cima de uma mesa do Le Chat Noir ou do Moulin Rouge. Mas, se tudo correr bem, também os lisboetas acordarão amanhã, se não com cinco marinheiros ao lado na cama, pelo menos no meio de uma poça do seu próprio vómito.

Pois é. Se estavam à espera de uma elegante e cultivada visita guiada pelos mais interessantes museus da cidade — que também abriram nesta segunda-feira — desenganem-se. Aqui a peregrinação é outra.

O fotógrafo Filipe Amorim e eu enfiámo-nos no seu Smart e fomos fazer uma ronda por seis das esplanadas mais conhecidas da cidade das sete colinas. Como, naturalmente, não nos podíamos sentar numa esplanada sem pedir qualquer coisa, fica já aqui o aviso de que consumimos bebidas alcoólicas numa quantidade que, no caso do Filipe e em retrospetiva — ele será presente a um juiz amanhã — o deveriam ter impedido de guiar. No meu caso, já veremos.

Esplanada do Lisbon Story Center, Terreiro do Paço

Começámos pela praça mais emblemática de Lisboa e, salvo melhor opinião, uma das mais belas da Europa, a deitar para o Tejo. Claro que a nenhum lisboeta no seu perfeito juízo lhe passaria pela cabeça ir a uma esplanada no Terreiro do Paço. Seria o mesmo que um nova-iorquino ir almoçar ao McDonald’s da Time Square. Ou um londrino ir comer fish and chips em Piccadilly. Ou um parisiense ir jantar aquele restaurante da Torre Eiffel. Ou um morador de Campo de Ourique ir comprar droga ao Casal Ventoso. Ah, esperem. Isso acaba por fazer sentido. Mas creio que perceberam a ideia.