Para os habitantes da província espanhola de Zamora, Pozo Muerto não passava de uma paragem de autocarro. Se não fosse isso, era apenas o local onde o rio Tera desaguava no Lago de Sanábria. Nunca tinha havido algo que os levasse a pensar no sentido literal do nome. Até 27 de dezembro de 2019.

Aproveitando a calmaria que se seguia à confusão do Natal, dois cidadãos galegos foram dar um passeio à beira da água. Tinham na sua agenda apenas o contacto com a natureza, mas acabaram por se deparar com algo estranho naquele cenário. Um corpo a boiar ao largo do conhecido Pozo Muerto, localizado na região de Castela e Leão.

Do que conseguiram ver, tinha vestido umas calças pretas, uma camisola castanha clara, um casaco de lã e umas botas, aparentando ter cerca de 70 anos. No entanto, não quiseram analisar muito mais. Preferiram deixar essa missão para as autoridades.

