Com o Parlamento Europeu mais divido de sempre, escolher a nova Comissão Europeia não será fácil. Macron opõe-se a Merkel. Costa apoia o francês — e há quem queira fazer dele o sucessor de Juncker.

O que é um spitzenkandidat e como é eleito?

Primeiro, o significado: em alemão, spitzenkandidat significa algo como “candidato de topo”. Utiliza-se o termo alemão porque esta foi uma ideia produzida na Alemanha, mais propriamente numa resolução adotada no congresso da União Cristã-Democrata (CDU, na sigla alemã), em 1997.

Agora, a explicação mais longa, mas também necessária: spitzenkandidat é a pessoa que cada grupo político do Parlamento Europeu escolhe, antes das eleições, indicando-o como a sua escolha preferencial para ser nomeado para o cargo de presidente da Comissão Europeia — cargo que hoje está nas mãos de Jean-Claude Juncker, que foi, precisamente, o primeiro a ser nomeado através deste mecanismo, em 2014.

Para um spitzenkandidat passar a ser presidente da Comissão Europeia, a sua candidatura terá de ser aprovada por uma maioria qualificada dos 28 países-membros da União Europeia (UE), numa votação que decorre no Conselho Europeu, onde se sentam todos os chefes de governo da união. Ou seja: logo nesta fase inicial, pelo menos 15 países têm de estar de acordo com a escolha desse spitzenkandidat.

Depois de esse spitzenkandidat ser aprovado no Conselho Europeu, cabe aos 751 deputados do Parlamento Europeu votar a sua nomeação. Também ali é necessária uma maioria de votos favoráveis (ou seja, pelo menos 376) para que o candidato passe a presidente da Comissão Europeia.

No caso de não haver uma maioria favorável no Parlamento Europeu quanto ao nome escolhido pelo Conselho Europeu, o processo volta para trás. Nesse caso, o Conselho Europeu terá um mês para apresentar um novo candidato para votação no Parlamento Europeu.

Este processo repete-se ainda para o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança (cargo atualmente ocupado por Federica Mogherini) e para os restantes comissários que vão formar a equipa da Comissão Europeia.

Porque é que foi instituído este sistema?

Porque é, em teoria, uma forma mais democrática de eleger o presidente da Comissão Europeia, ou seja, o órgão executivo da UE.

A ideia é dar aos cidadãos da UE a possibilidade, mesmo que indireta, de eleger um presidente da Comissão Europeia. Dessa forma, em teoria, ao votar num partido para o Parlamento Europeu, cada um de nós está não só a eleger eurodeputados como também está a dar mais força à sua escolha para presidente da Comissão Europeia.

Antes de este método de nomeação ter sido adotado (foi consagrado em dezembro de 2009, com a assinatura do Tratado de Lisboa, e aplicado pela primeira vez nas eleições europeias de 2014), a nomeação do presidente da Comissão Europeia era feita diretamente pelo Conselho Europeu e, posteriormente, aprovada pelo Parlamento Europeu. O último Presidente da Comissão Europeia a ser nomeado desta forma foi Durão Barroso — primeiro em 2004 e, depois, em 2009, quando foi escolhido para um segundo e último mandato.

Desta forma, ao promover uma escolha na qual os cidadãos passam a estar envolvidos, ainda que de forma indireta, o sistema permite, para muitos, uma decisão mais democrática e representativa. Porém, há várias críticas em torno deste processo.

Porque é que o sistema é contestado?

Primeiro, porque os spitzenkandidaten apontados por cada uma das famílias políticas da UE são indicações e, por isso, em caso de falta de consenso, a escolha inicial (que foi apresentada aos eleitores durante a campanha) pode ser, facilmente, posta de lado e, a partir daí, encontrar-se outra personalidade que não foi, mesmo que indiretamente, sufragada.

Depois, porque, com este sistema, a escolha do presidente da Comissão Europeia deixa de passar pelas mãos dos governos de cada país, tirando o poder de decisão aos membros do Conselho Europeu e entregando-o ao Parlamento Europeu. Ou, apontam ainda os críticos, entregando essa decisão aos partidos com maior representatividade dentro de cada família — o que, em muitos casos, significa entregar o poder decisão aos principais partidos dos maiores países da UE. Desta forma, tanto os países como os partidos mais pequenos podem acabar por ter menos poder de decisão.

Finalmente, porque este sistema pode levar a um impasse: pode ser fácil para uma família política que tem maioria no Parlamento Europeu nomear um presidente da Comissão Europeia; e também será, como foi em 2014, duas bancadas parlamentares chegarem a um acordo. Mais difícil, porém, é quando o Parlamento Europeu surge de tal forma dividido que é preciso mais do que dois grupos para chegar a um consenso. Dessa forma, não é garantido que o consenso surja da noite para o dia — e o mais certo é que se siga um longo e intrincado processo de bastidores.

E é mesmo este último cenário que se adivinha para os próximos dias, semanas e, se calhar, até meses.

Porque é que esta nomeação vai ser tão complicada?

Porque o Parlamento Europeu que resulta das eleições deste domingo é o mais dividido de sempre. Pela primeira vez, o grupo do Partido Popular Europeu (PPE, onde se inclui o PSD e o CDS-PP) e os Socialistas Democratas (S&D, do qual faz parte o PS) não ocupam, juntos, mais de metade dos assentos do Parlamento Europeu.

No domingo, o PPE conseguiu continuar a ser o maior grupo do Parlamento Europeu, com 179 deputados. A seguir, ficaram os S&D, com 153. A fechar o pódio, estão os liberais do ALDE, com 105 deputados.

Neste momento, apenas uma combinação encontrada entre estes três grupos parlamentares parece ser minimamente viável. Tudo o resto, seja à esquerda e com os liberais (com os S&D a juntarem-se ao ALDE, aos Verdes e ao grupo dos eurocomunistas e esquerdistas, do GUE/NGL), seja à direita (com o PPE a somar esforços com os eurocéticos e setores da direita radical e extrema-direita) não é viável — além das dificuldades políticas que estas alianças poderiam significar, nenhuma delas chega para reunir uma maioria de 376 deputados no Parlamento Europeu.

Por isso, é sobre o centro-direita, o centro-esquerda e os liberais que se concentram todas as atenções neste momento. E, por agora, nesta fase inicial, nenhum parece disposto a ceder um milímetro de terreno.

Como é que cada um destes blocos se está a movimentar?

Nesta batalha pela escolha do próximo presidente da Comissão Europeia — e também da equipa que vai formar aquele órgão — há três grandes blocos.

O maior é o bloco do centro-direita, do PPE, onde a voz mais sonante é a da chanceler alemã, Angela Merkel.

O segundo maior é o do centro-esquerda, dos S&D, onde há várias vozes, entre as quais se têm destacado as de dois líderes socialistas que tiveram das melhores prestações à esquerda nestas eleições europeias: o Presidente de Governo de Espanha, Pedro Sánchez; e o primeiro-ministro de Portugal, António Costa.

O terceiro e último bloco diz respeito aos liberais do ALDE. Ali, a maior voz é também a que tem menos tempo de casa. Falamos do Presidente de França, Emmanuel Macron, que anunciou a sua adesão plena ao ALDE no domingo das eleições europeias.

“Fazem-nos falta mulheres e homens que representem uma renovação, que tenham uma experiência e uma credibilidade que lhes permitam assumir as suas missões que reflitam etas ambições e as ponham em prática plenamente.” Emmanuel Macron, Presidente de França

A primeira divergência entre este grupos tem logo a ver com o apoio ao sistema de eleição dos spitzenkandidaten. O PPE é favorável e tanto os S&D como o ALDE têm demonstrado a sua oposição a este método. Aqui, mais do que uma questão ideológica, está em causa uma questão estratégica. Afinal de contas, o PPE, sabendo já pelas sondagens que ia ser o primeiro classificado, apelou a que a sua escolha fosse aprovada por todos, mesmo sem uma maioria absoluta.

E do lado dos S&D e do ALDE, que já sabiam que não iam ficar em primeiro, mas que previram a possibilidade de formar uma “geringonça” à europeia, preferiram levar o processo para a mesa de negociações. Esta era, aliás, uma solução publicamente admitida pelos S&D, mais propriamente pelo seu spitzenkandidat, o holandês Frans Timmermans, que, ao longo da campanha, defendeu uma comissão “de Tsipras a Macron”. Ou seja, um geringonça na Comissão Europeia.

A segunda divergência tem a ver com o nome escolhido pelo PPE para spitzenkandidat: Manfred Weber. Aos 46 anos, o alemão Manfred Weber conta com uma larga experiência como eurodeputado (está no Parlamento Europeu desde 2004), sempre nas listas do CSU, o parceiro da CDU de Angela Merkel na Baviera. O CSU é tendencialmente mais conservador do que a CDU — e Manfred Weber não é a exceção a essa regra. Angela Merkel tem insistido na sua nomeação. “Precisamos de decisores com credibilidade para agir”, disse. “Como membro da família do PPE, claro que vou trabalhar para apoiar Manfred Weber”, garantiu a chanceler alemã, esta segunda-feira.

Se a defesa de Angela Merkel já não parece muito enérgica — nos corredores de Bruxelas diz-se, à boca pequena, que a chanceler alemã não se importará assim tanto com deixar cair Manfred Weber, o que o não significa que não vá insistir num político do PPE para o cargo —, fora do PPE a lista de críticos é cada vez maior.

Emmanuel Macron parece ser o principal motor desta oposição. “Fazem-nos falta mulheres e homens que representem uma renovação, que tenham uma experiência e uma credibilidade que lhes permitam assumir as suas missões que reflitam estas ambições e as ponham em prática plenamente”, disse o chefe de Estado francês. Dois dos nomes que Emmanuel Macron admitiu como possíveis foram os de Michel Barnier (francês, ex-ministro e chefe das negociações da UE com o Reino Unido, no processo do Brexit, e membro do PPE), de Margrethe Vestager (dinarmarquesa, antiga vice-primeira-ministra e atual comissária europeia, e membro do ALDE) ou Frans Timmermans. O nome de Manfred Weber parece ser inadmissível — ou, pelo menos, indizível.

A Macron juntaram-se outras vozes. Uma das mais claras em toda a Europa foi precisamente a de António Costa. Quando questionado sobre as qualidades que o francês disse serem essenciais para um novo presidente da Comissão Europeia, o primeiro-ministro português disse: “De facto, Manfred Weber não tem essas características”. Noutra ocasião, disse também: “A comissão é a chave do funcionamento da UE e é manifesto que, depois de pelo menos 15 anos consecutivos com presidentes do PPE, chegou a altura de mudar”.

“A comissão é a chave do funcionamento da UE e é manifesto que, depois de pelo menos 15 anos consecutivos com presidentes do PPE, chegou a altura de mudar." António Costa, primeiro-ministro de Portugal

Além de Emmanuel Macron e António Costa, também se opõem a Manfred Weber líderes europeus como o holandês Mark Rutte, o espanhol Pedro Sánchez, o luxemburguês Xavier Bettel, o belga Charles Michel e também o grego Alexis Tsipras. Destes, os últimos dois são demissionários — mas terão poder de decidir no Conselho Europeu até serem substituídos pelos seus sucessores.

Nesta altura, uma coisa parece ser praticamente certa: Manfred Weber já não tem hipóteses. Porém, todas as dúvidas surgem quando cabe escolher uma alternativa ao alemão. Até porque a lista é extensa.

Que outros nomes circulam para a presidência da Comissão Europeia?

A regra dos últimos dois dias por parte da maioria dos líderes europeus tem sido a de não avançar em público qualquer nome para a liderança da Comissão Europeia. Porém, o certo é que, na imprensa especializada em assuntos europeus, a lista começa a crescer.

Um dos nomes que chega a ser referido naquelas páginas é o de Costa, cuja proximidade a Macron tem sido vista ultimamente como um empurrão à sua candidatura. Esta é, porém, uma especulação que carece de confirmação — e um desenvolvimento que seria dificultado pelo facto de já haver um português num alto cargo da União Europeia, como é o caso de Mário Centeno na presidência do Eurogrupo.

Ainda na órbita dos socialistas, outro nome referido é o Presidente de Governo em funções de Espanha, Pedro Sánchez, que está, neste momento, em negociações para formar governo. Já o nome de Frans Timmermans, que os S&D tiveram como spitzenkandidat, parece ser uma carta cada vez mais fora do baralho.

No campo dos liberais, circulam três nomes dos países baixos: o primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel; o seu homólogo holandês, Mark Rutte; e a holandesa Margrethe Vestager, que é atualmente comissária da Concorrência.

Do lado dos conservadores, há um nome de peso — e que até já foi sugerido por Emmanuel Macorn —, que é o de Michel Barnier. Porém, nesta altura em que cada um dos campos parece estar pouco disponível para fazer cedências, Barnier é, para já, um nome colocado para segundo plano por parte dos conservadores. De acordo com o Politico, estes sugeriram até agora o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovič, ou o seu homólogo letão, Arturs Krišjānis Kariņš.

Quanto tempo é que este processo pode demorar?

Algumas semanas ou vários meses. Tudo depende da capacidade de PPE, S&D e ALDE chegarem a acordo.

O compromisso que resultou das conversações informais que decorreram esta terça-feira aponta para um consenso já em junho. A próxima reunião ficou marcada para 20 e 21 de junho e, no melhor do casos, os 28 líderes da UE chegarão a um acordo em três frentes: nova Comissão Europeia, novo Conselho Europeu e também nova liderança do Banco Central Europeu. Aqui, embora não seja regra escrita, impera uma norma: os líderes desta “troilka” não podem ter a mesma nacionalidade.

A próxima Comissão Europeia deverá tomar posse a 1 de novembro. Se até lá não houver consenso no Conselho Europeu e no Parlamento Europeu, Jean-Claude Juncker e a sua equipa terão de permanecer em funções até ser encontrada uma solução.

Depois, há os dias 2, 3 e 4 de julho. Será nesses dias que os novos eurodeputados assumem os seus cargos. No dia 3 de julho, vão escolher o sucessor de Antonio Tajani na presidência do Parlamento Europeu.

Entre 16 e 18 de julho haverá, enfim, as votações para a próxima Comissão Europeia — isto se o Conselho Europeu tiver algum nome para propor ao Parlamento Europeu, claro. Se não houver um consenso nessa altura, a Europa vai ter de esperar, já que, na segunda metade de julho e na totalidade de agosto, os trabalhos são interrompidos para férias.

Em setembro, os trabalhos são retomadas. Nessa altura, se já houver acordo para a presidência da Comissão Europeia, passa-se às sessões para escolher os comissários europeus. Se ainda não houver uma presidência para a Comissão Europeia nessa altura, essa terá de ser uma prioridade para os trabalhos em Bruxelas.

Em teoria, a nova Comissão Europeia toma posse a 1 de novembro. Porém, se também não houver consenso até lá — primeiro no Conselho Europeu e depois no Parlamento Europeu —, a equipa de Jean-Claude Juncker continuará em funções até ser encontrada uma alternativa que agrade a (quase) todos.

