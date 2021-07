Nas bancadas do Estádio Olímpico de Seul, 70 mil pessoas aplaudem e aguardam com expectativa a prova que vai determinar quem é o homem mais rápido do mundo naquele momento. Os olhos estão todos em Lewis e Johnson, que têm protagonizado uma rivalidade feroz nos últimos anos. Nos últimos mundiais, em Roma (1987), ambos festejaram o resultado, achando que tinham vencido: “Lewis levantou o braço, num gesto a fazer lembrar o de um pugilista que suspeita ter sido derrotado, mas que celebra, numa tentativa desesperada de influenciar os juízes”, resume Richard Moore na sua obra The Dirtiest Race in History (A Corrida Mais Suja da História), que reconta tudo o que antecipou e se sucedeu a Seul 1988 em pormenor. Mas o veredito chegou: Johnson tinha batido Lewis por apenas uma centésima de segundo de diferença.

Da celebração pura ao “velório” foram 24 horas

Regressamos então a Seul e aos momentos que antecedem o disparo de partida para estes 100 metros. Todos os oito atletas se preparam, nas suas posições. É dado o tiro da largada e Ben Johnson salta de imediato para a frente da matilha, ganhando um avanço que não perderá até ao fim da prova. 9,79 segundos depois — um recorde do mundo —, cruza a meta, destacado, e levanta o braço para celebrar.