No dia 26 de novembro de 2004, Mark King, um homem muito alto de cabeça glabra, abriu a porta de casa em Romford a dois homens mais baixos do que ele. (Na primeira vez que vi Mark King o meu cérebro realizou esta estranha sinapse: imaginei-o a interpretar o papel de juiz Holden no dia em que algum realizador ousasse avançar para as filmagens da adaptação cinematográfica do livro Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy.) Os dois homens sentaram-se confortavelmente num sofá e trocaram algumas frases com Mark King. Não foram precisas muitas palavras para chegarem a um acordo.

Mark King, que permanecera de pé, mão apoiada no pano verde da sua mesa de snooker, acenou o sim. Os dois homens levantaram-se e aproximaram-se da mesa e de Mark. Um deles passou-lhe para a mão um envelope dobrado contendo mil libras, que trazia oculto no bolso do sobretudo. Mark King, com o suor a acumular-se no crânio e na testa, retirou a mão do pano verde e aceitou o envelope. Acompanhou os dois homens mais baixos que ele até à porta e despediu-se cordialmente.

Mark King sabia que a vida sobre a terra é uma luta e que daí a dois dias estes homens, com a colaboração de outros homens, regressariam numa carrinha para levarem a sua mesa de snooker para um qualquer clube da grande Londres. A mesa onde treinara obsessiva e compulsivamente durante anos e anos, todos os ângulos e tabelas e efeitos e o controlo da bola branca para, um dia, quem sabe, ganhar um torneio do ranking. Um shot to nothing certeiro, que falharia o vazio para acertar em cheio.