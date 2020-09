Só pode ser.

R.T. — É um pouco tentar perceber como é que uma série te manipula. Às vezes dou por mim a ver uma série e no fim do episódio aparece o quadradinho do próximo, aquilo demora 5 segundos, mas eu carrego logo. Vai-se transformando uma espécie de ansiedade. E como será trazer esse ecrã para teatro, onde o público vê uma série, mas está no teatro?

I.S. — E isto, que o Ricardo está a dizer, foi o Ibsen que inventou.

Vocês escreveram também: “Acreditas mesmo naquilo que dizes? Acreditas mesmo em tudo o que disseste neste espaço? Acreditas? Não acreditas. E eu não acredito em ti. E, no entanto, amamo-nos este tempo todo. Se calhar repetia. Amanhã, talvez. Procurei toda a noite, louca, pela manhã e a ilusão. E aqui está ela: uma arma falsa”. O que querem dizer com isto?

R.T. — Isso vem da ideia de ficções, de um dia acreditares loucamente numa coisa, algo que é para vida, e no dia seguinte — ou mais tarde — é tudo ao contrário.

C.T. — É o poder do mito, na verdade. Aquela sensação de que é impossível criar algo novo.

A ideia da arma falsa, que também está neste Fora de Campo, assumindo que a arma não é verdadeira, claro.

I.S. — Não é. Mas tu és sempre uma arma falsa, tens sempre de te casar e descasar contigo, com o mundo, com as pessoas. És sempre uma arma falsa porque vais sendo várias armas verdadeiras ao longo do teu percurso.

R.T. — Uau.

É possível que tenhamos título, vamos ver.

C.T. — Deixa-me dar outro exemplo, para ainda complicar mais. A certa altura, na peça, a Érica [Rodrigues] chora. E este choro, é verdadeiro ou é falso?

Exato. E há também a ideia de, a certa altura, haver uma reação das personagens a algo que está a acontecer num dos outros décors. Exacerba-se essa ideia do falso/verdadeiro.

R.T. — Sim, será que aquelas pessoas se estão a rir do que se está a passar ao lado? Ou estão a rir-se delas? Queremos provocar isso no público. Isto é tudo a mesma casa.

Voltando à vossa formação: a Ana Sampaio e Maia e a Rita, entretanto, saíram da estrutura. O que é que se passou? Outros caminhos?

R.T. — Sim, são quereres diferentes, mas que não invalida que daqui por um tempo estarmos a trabalhar juntos. Somos amigos. Vamo-nos conhecendo muito bem e começando a perceber, cada vez melhor, as nossas linguagens individuais, e também existe a vontade de trabalhar com outras pessoas, há sempre esta ideia do entra e sai, de trazer outras coisas.

Por falar em pessoas diferentes: aqui têm a Ana Moreira, uma atriz altamente reconhecida em Portugal. E mesmo outras pessoas com quem julgo que ainda não tinham trabalhado.

R.T. — Tentamos equilibrar. Recebemos o nosso primeiro apoio sustentado da DGArtes e há esta ideia de que estamos num ciclo um bocadinho viciado, nas programações, estamos na peça deste e depois daquele e assim. E como é que podíamos ter esta responsabilidade de abrir as portas da casa a outras pessoas que não conhecemos? Fizemos uma audição… a Ana Moreira, neste caso, fez uma audição no meio de 190 de pessoas, foi assim uma coisa muito…