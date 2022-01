Silva Nogueira, o fotógafo que ajudou a criar um “star system” português, tem uma exposição no renovado Museu do Teatro

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É considerado o mais importante fotógrafo-retratista do início do século XX português, renovador de técnicas e estéticas, um dos responsáveis pela criação de um “star system” à escala nacional no fim dos anos 20. Pelo estúdio dele da Rua da Escola Politécnica, em Lisboa, passaram reconhecidas vedetas do teatro e da dança e também muita gente da alta sociedade da capital — todos procuravam o olhar inovador que Joaquim da Silva Nogueira empregava em cada imagem.

A exposição “Corpos Modernos do Palco”, que abre ao público nesta sexta-feira no Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa — podendo ser vista até 13 de março, com entrada a cinco euros —, renova a atenção sobre o trabalho deste fotógrafo cuja biografia continua envolta em mistério, à falta de investigação histórica.

O curador da exposição, Paulo Ribeiro Baptista, doutorado em História da Arte Contemporânea e da Fotografia e técnico do Museu Nacional do Teatro e da Dança, concede que Silva Nogueira é “relativamente pouco conhecido”, embora estejam presentes no imaginário coletivo alguns dos retratos que ele fez de Amália Rodrigues, em início de carreira, e de Oliveira Salazar, nos primeiros anos do Estado Novo. Aliás, sessões com a fadista realizadas entre 1942 e 1954 deram origem a uma exposição em dezembro de 1999 precisamente no Museu do Teatro.

A mostra agora inaugurada é composta por 26 retratos de grande formato — dois deles com as dimensões de 1,20m por 80cm e os restantes com 80 por 60 cm — e integra um novo ciclo de exposições temporárias no museu. “Após meses de encerramento, devido à situação pandémica e obras de melhoramento, esta é a primeira de um conjunto de exposições que pretende dar a conhecer peças únicas e nunca expostas da vasta coleção do museu, bem como contribuir para o conhecimento e divulgação da história das artes performativas em Portugal”, informou a instituição tutelada pelo Ministério da Cultura. Depois de Lisboa, a mostra segue para o Centro Português de Fotografia, no Porto, onde pode ser vista entre abril e junho.