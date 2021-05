Sim, o VIH mudou. Mas o risco não desapareceu

Se alguém com 20 anos de idade contrair hoje o vírus da imunodeficiência humana (VIH), é muito provável que possa sobreviver até aos 70 anos, caso o diagnóstico seja feito atempadamente e o tratamento seguido de forma correta. Este é um facto que contrasta com o que acontecia no passado, quando aquela infeção era encarada como uma quase sentença de morte. Isto ficou bem patente na conversa digital que o Observador promoveu em parceria com a Janssen, no dia 18 de maio, data em que se assinalou o Dia Mundial da Vacina Contra a Sida. Na conversa participaram Kamal Mansinho, diretor do Serviço de Infeciologia e Medicina Tropical do Hospital de Egas Moniz, em Lisboa, Luís Mendão, presidente do GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos -, e ainda Alex D’Alva Teixeira, músico que participou no projeto “E se… em 2020”, criado pelo Observador/Janssen. No final, ficou bem claro que se é verdade que os avanços verificados em termos de terapêutica têm sido muitos – permitindo que os doentes apresentem uma carga viral indetectável e não transmitam a doença – também é verdade que essas boas notícias têm um reverso, que consiste na redução da perceção de risco associado à doença. Sensibilizar para o assunto, reforçar a necessidade de se prevenir o contágio, alertar para a importância da testagem e dar conta dos avanços que podem esperar-se no futuro foi precisamente o mote da conversa digital moderada por Ana Filipa Rosa, host da Rádio Observador.

Dez anos sem diagnóstico

O que é que sabe um jovem, hoje, sobre o VIH? Alex D’Alva Teixeira, 31 anos de idade, pode não ser um bom exemplo do que se passa na realidade, já que começa por admitir que a sua preocupação em relação à temática acompanha-o há muito, isto é, não começou apenas quando foi convidado pelo Observador para refletir sobre como teria sido se Freddie Mercury não tivesse morrido devido a complicações relacionadas com o VIH/sida, em 1991. O interesse começou muito antes, não só porque teve “uma educação privilegiada em termos de educação sexual”, mas também porque conhece de perto o trabalho desenvolvido pelo GAT, tendo frequentado os seus serviços, acedido aos testes ali disponibilizados e beneficiado da informação que lhe permitiu “esclarecer todas as dúvidas” sobre o assunto.

Experiência muito distinta – marcada pela falta de informação e de conhecimento que vigorava nas décadas de 1980 e 1990 – foi vivida por Luís Mendão, que acabou por estar “dez anos sem diagnóstico”. Isto fez com que, em 1996, quando finalmente descobriu o motivo por que a sua saúde se vinha a degradar continuamente nos últimos anos, tenha sentido “um alívio”. Mas apenas porque todos os seus sintomas passaram a fazer sentido – tinha VIH. Em contrapartida, o diagnóstico fê-lo esperar o pior, porque era isso que via acontecer à sua volta: “Preparei-me para morrer.”

Quem também, na altura, sofreu com a falta de conhecimento sobre a doença foi o médico Kamal Mansinho, que recorda como a comunidade científica se viu confrontada com uma ameaça que não sabia combater. “Viviam-se tempos de muitas incertezas, todos estávamos perante algo que desconhecíamos, a informação disponível era muito escassa”, lembra, acrescentando que “não havia sequer testes de diagnóstico com fiabilidade e as pessoas acabavam por morrer”, sendo que as vítimas eram sobretudo “pessoas relativamente jovens”.

Enorme evolução terapêutica

É inegável o enorme avanço verificado, entretanto, em termos de terapêuticas disponíveis para o VIH. Luís Mendão explica que, quando o vírus lhe foi detetado, esteve 40 dias internado e fazia dez tomas diárias de medicamentos, todos com restrições alimentares associadas. “A vida orientava-se em função da medicação”, diz, sublinhando que naqueles momentos percebeu bem as limitações enfrentadas pelos profissionais de saúde que todos os dias lutavam, com poucas armas, contra um inimigo que quase desconheciam: “Ganhei uma certa compaixão pelos médicos, porque tinham pouco para nos oferecer. Deve ser desesperante estar a seguir doentes que, em princípio, vão morrer.”

Kamal Mansinho reconhece que “a terapêutica combinada de três medicamentos de classes diferentes era muito exigente, implicava muitos comprimidos, com exigências alimentares e frequência de tomas”. “Era uma verdadeira intromissão no quotidiano”, admite, dando ainda conta dos “efeitos adversos frequentes e intensos, sobretudo nas primeiras semanas”, sendo que, apesar disso, “era importante que os doentes não abandonassem o tratamento”.

“Hoje, o tratamento não tem nada que ver com o que era naquele tempo”, explica Luís Mendão, que atualmente toma três comprimidos por dia, mas por decisão própria: “Porque não me consigo mentalizar para tomar só um.” Em relação aos efeitos secundários da medicação dos primeiros tempos, os quais também sentiu na pele, salienta que “eram pequenos face aos ganhos, ganhava-se tempo de vida”.