“Lisboa era o grande centro das modistas. Obviamente, também havia no Porto, mas em termos de moda e influência, Lisboa era o centro, precisamente porque ia beber muito a Paris”, recorda Joana Galhano. E as caixas não mentem. A maioria surge identificada com os rótulos de estabelecimentos lisboetas, como é o caso da Gardenia, nome que ainda hoje se mantém no número 54 da Rua Garrett, no Chiado. “Existiam caixas de viagem, mais resistentes, mas as outras, sobretudo, eram trabalhadas com motivos decorativos, alguns especialmente encomendados a artistas, ou com estampagens”, continua.

Outras traziam insígnias da capital francesa, embora a proveniência das peças continue a ser a maior incógnita numa parte dos casos. “Às vezes, sabemos quem é que usou os chapéus, temos o historial da peça, mas não conseguimos chegar ao sítio onde foram adquiridos. Sabemos que, em Portugal, as elites frequentavam muito Paris e faziam gala em comprar nos grandes costureiros.”, complementa José Carlos Alvarez.

A moda estava em Lisboa, vinda de Paris, mas a produção industrial ficava em São João da Madeira, onde o início do fabrico de chapéus remonta ao início do século XIX. “Estamos a falar de dois universos: o chapéu de feltro, de palha ou de pano e o chapéu de modista. Eram mercados necessariamente diferentes, que diferiam no público e no objetivo. A indústria chapeleira produzia maioritariamente um chapéu de identidade tradicional e popular e também modelos de uso civil e quotidiano, como as cartolas, os cocos, os homburgs, os fedoras. Mas as e peças de design, já fora do âmbito industrial, eram feitas por modistas que absorviam influências francesas, inglesas e algumas italianas também”, continua a diretora do Museu da Chapelaria.

Correr Portugal e o mundo, um chapéu de cada vez

De volta à sala de exposições temporárias, destaque para os chapéus que as diferentes regiões portuguesas foram moldando à medida das suas necessidades, mas também dos seus recursos e do meio envolvente. “São peças do traje regional popular, usadas por camponeses, pescadores, campinos. Há uma relação muito próxima entre o meio em que trabalham e o próprio chapéu — os materiais que usam e os métodos para produzi-lo”, explica Joana Galhano.

Salta à vista uma bioca, espécie de capuz (ou parte superior de um capote) preto em sarja de algodão, tradicionalmente usado nos Açores, em particular na Terceira. Na mesma vitrine dedicada às peças de tradição regional portuguesa, vemos o barrete masculino da Nazaré, em lã preta mas com uma forma alongada semelhante ao do campino do Ribatejo, esse sim tingido de verde e vermelho vivos. O chapéu de varina, o gorro da Póvoa do Varzim e o chapéu de trabalho do Algarve — é Portugal, continental e insular, desdobra-se em exemplares de chapelaria.