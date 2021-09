É difícil explicar, num mundo cada vez mais encostado aos lados mais distantes por causa da pressão das guerras culturais, a importância de Simone de Beauvoir (1908-1986). É provavelmente das escritoras mais ideológicas do século XX, mais ciente dos seus compromissos do que qualquer Sartre e mais objetiva na ligação entre a sua obra e as suas causas do que qualquer Foucault ou Derrida, pelo que o seu estatuto está em muito dependente do grau de apoio às suas causas. Heroína do feminismo, mesmo do feminismo que vai buscar inspiração e se sustenta em teses tão opostas às de Beauvoir, conseguiu atravessar as margens do Sena, revoltadas pelo Maio de 68, sem sofrer grandes ataques dos seus compagnons de route. Enquanto o estruturalismo reage fortemente contra Sartre e acaba por torná-lo, de certa forma, datado, Simone, apesar da sua ontologia de clara inspiração sartriana, não tem o mesmo destino.

Isto deve-se, em parte, à menorização da sua obra e à prevalência das suas atitudes sobre os seus escritos, o que também leva à natural colagem do seu estatuto à política, mais do que ao seu pensamento. Pouco importa que a esquerda de Beauvoir poucas ligações tenha, nos propósitos e nos métodos, aos movimentos esquerdistas do fim do século; pouco importa que o feminismo das últimas vagas se construa sobre uma consciência coletiva que é antagónica do pensamento de Beauvoir; mesmo os movimentos de libertação sexual que erigem Simone de Beauvoir como ícone devem-lhe mais enquanto figura da cultura intelectual capaz de empunhar as suas bandeiras garridas do que propriamente como pensadora – e, em tudo isto, porque a obra de Simone de Beauvoir está muito subordinada à sua imagem.