Simulador de seguros posto à prova

Decidimos fazer uma simulação online de um seguro automóvel e descobrir se é tão simples e vantajoso como parece. Quer saber o resultado?

Imagine que vai comprar um carro e, por isso, precisa de um seguro auto. Que seguro escolheria? A escolha é tanta que, realmente, não é fácil. Vamos por partes. Tem pouco tempo e o valor a pagar importa? Então sugerimos começar por fazer uma simulação totalmente online na LOGO que foi pioneira na contratação de seguros através da internet. Foi precisamente com o seguro automóvel que se estreou, há 10 anos.

Três minutos

Entramos no site em www.logo.pt determinados a passar da teoria à prática e a descobrir se o simulador online é mesmo aquilo que parece. Queremos ver se é cumprida a promessa lançada pela LOGO na homepage: ‘Simule já online em menos de 3 minutos’. Clicamos em ‘Simular Auto’. O tempo está a contar.

Os dados do veículo

Vamos fazer uma simulação para um SUV novo com cilindrada 1500 cc. Começamos por inserir os dados do veículo. É pedido que assinalemos o tipo de viatura e colocamos a cruz em ‘Ligeiro Passageiros’. Depois, são-nos dadas duas opções: pesquisar o veículo pela matrícula ou inserir os dados do veículo (data de construção e marca). Gostamos. Qualquer um pode não se lembrar da data de construção do veículo ou da matrícula. Neste caso, escrevemos a matrícula e ao clicar em pesquisar surge automaticamente a data de construção e a marca do carro. Depois, basta selecionar o modelo e obtemos automaticamente o valor atual do veículo, correspondendo ao capital seguro. Clicamos em continuar e passamos à próxima fase.

Dados do condutor

Não tem nada que saber. Basta preencher com o nome completo, email e número de telefone. Mais um clique na grande seta para continuar. Segue-se o preenchimento dos dados pessoais do condutor habitual:

Data de nascimento

Código postal

Data da carta de condução

Número de sinistros nos últimos 5 anos

Data de início do seguro

Em baixo, por defeito, aparece um código já preenchido na barra destinada a códigos de campanha. Trata-se de um desconto para adesões online, que será aplicado automaticamente no resultado da simulação. Ótimo. Quem não gosta de ter um bom desconto quando compra algo? Mais um clique em ‘Calcular’ e vejamos o que acontece.

Produto

Aqui está. Uma tabela com, não uma simulação, mas quatro propostas, para que possamos escolher o seguro auto que melhor se adequa às nossas necessidades.

Do seguro mais simples e obrigatório (contra terceiros) ao mais completo (danos próprios). Para o mais barato, denominado ‘Light’, que inclui responsabilidade civil, assistência em viagem e proteção jurídica, surge um valor estimado de cerca de 80 euros anuais. O seguro mais completo, designado ‘Max’, tem um valor anual a partir de 177 euros, sendo que garante os danos provocados no veículo seguro, incluindo:

Responsabilidade Civil

Assistência em Viagem

Proteção Jurídica

Proteção dos Ocupantes

Quebra Isolada de Vidros

Choque, Colisão e Capotamento

Incêndio, Raio e Explosão

Furto ou Roubo

Atos de vandalismo (opcional)

Fenómenos da Natureza (opcional)

Veículo de Substituição (opcional)

Indemnização Extra (opcional)

Entre o seguro ‘Light’ e o ‘Max’, existem ainda dois produtos intermédios, tanto em valores como em coberturas: o produto ‘Topping’ e o produto ‘Safe’. No geral, os preços que saltam à vista são uma agradável surpresa. No entanto, os valores não são ainda os finais. Primeiro, há que escolher um dos produtos. Uma vez que o carro é novo, decidimos selecionar o produto que oferece uma proteção mais completa para o veículo e os passageiros. Uma cruzinha no ‘Max’ e um clique na seta para calcular o valor final.

Resultado

Agora sim, temos o resultado da simulação para o produto escolhido, o seguro auto mais completo, que inclui todas as coberturas opcionais. O valor base anual é de 344 euros, mas com o desconto que a LOGO está a oferecer, o valor total fica em 271,22 euros, com a opção de pagamento com fracionamento anual. Caso optemos por pagar ao trimestre ou ao semestre, o valor sobe ligeiramente.

O preço é claramente interessante, quando comparado com os valores previamente obtidos junto de outras seguradoras. Mas o custo não é o único fator que nos agrada. A rapidez, a simplicidade e a transparência do processo facilitam a vida ao mais leigo na matéria.

Resta aderir. Ou clicamos na seta para comprar online, ou deixamos o número de telefone e receberemos imediatamente um contacto, de forma gratuita. Optamos por comprar online.

Subscrição

A partir deste momento inicia-se o processo de compra. Para concluir a adesão é necessário preencher os dados relativos ao tomador do seguro, ao carro, ao produto, escolher a forma de pagamento e fechar o contrato. Tudo online e sem burocracias.

Conclusão

Não é exagero. Os 3 passos para a simulação demoram menos tempo do que os prometidos 3 minutos. E os valores chegam a ser cerca de metade do que pelo menos em uma outra seguradora consultada. Isso e o facto de não serem necessárias deslocações, nem esperas, fez-nos tomar a decisão de optar pela LOGO. Logo, em poucos minutos, o seguro estará feito e o carro poderá circular, firme e seguro, pelas estradas.

Gostamos de coisas práticas. Rápidas. Simples. Diretas. E económicas. O tempo é sempre pouco para tudo o que queremos fazer. Ao poupar, sempre sobra mais para o melhor da vida.

