Tinha recomeçado a fumar. Tão intensamente que instalou um extrator de fumo — ao nível industrial — no seu apartamento em Nova Iorque, depois de várias queixas dos vizinhos. Foi com um tremendo cheiro a tabaco e a fumo que Laurie Woolever, assistente pessoal de longa data de Anthony Bourdain, saiu do seu apartamento depois daquela que foi a única conversa séria que tiveram sobre o que viria a ser “Viagens Pelo Mundo: Um Guia Irreverente”. Pouco depois, Bourdain desapareceu deste mundo e Laurie tinha uma hora de áudio com as ideias que o chef e apresentador americano tinha delineado para aquele que seria mais uma das suas obras, que já não conseguiu concretizar. O desejo de o ver cá fora, para ser folheado por todos numa viagem por 43 países, estava lá, mas não conseguiu superar a vontade de deixar esta vida e partir. Laurie retomou-o, como uma “celebração alegre do espírito de Tony de uma perseverança única”, e trouxe-o à luz do dia depois de vasculhar no vasto arquivo televisivo do chef, nas notas das suas infindáveis viagens e com ajuda de testemunhos de quem lhe era próximo.

Se Laurie soubesse que aquele teria sido o único encontro que teriam sobre o livro, teria feito tudo diferente, teria feito mais perguntas. Mas estava longe de imaginar — todos estavam longe de imaginar o que sucederia meses depois. “Para ser muito honesta, a sensação geral que tive enquanto trabalhava nele, especialmente nos primeiros meses depois da sua morte, foi de solidão e saudade. Era para ser um projeto que terminámos juntos, e eu sabia, por ter colaborado com ele no nosso livro de culinária, ‘Appetites’, o quão divertido e gratificante teria sido”, desabafa Laurie ao Observador, numa entrevista a propósito da publicação do livro em Portugal durante esta semana. Tudo se tornou mais suportável, conta, quando decidiu que não estaria sozinha nisto e que outras pessoas a partilharem memórias e observações sobre Bourdain para integrar o livro — isto porque Anthony nunca chegou a escrever os prometidos ensaios sobre tópicos específicos de certos países e cidades que lhe roubaram o coração.

Ao longo da obra, há vários momentos de pausa no formato guia propriamente dito para dar espaço a textos escritos por amigos, colegas e familiares, que relatam várias aventuras que deram origem a histórias e memórias que agora lembram com saudade, vindas de lugares que conheceram ao lado de Bourdain, como é o caso das recordações de visitas a França, Uruguai e à costa da Nova Jérsia com o irmão, Christopher Bourdain.