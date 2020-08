É o número 2 de António Costa, o braço-direito do primeiro-ministro e até esteve a substitui-lo nos últimos 15 dias, durante as férias do chefe do Governo. Siza Vieira, o ministro de Estado e da Economia, veio pela segunda vez ao programa “Sob Escuta”, da Rádio Observador, para uma entrevista em que se falou do apoio às empresas durante a pandemia e dos caminhos da recuperação económica. Ainda assim, Pedro Siza Vieira não se furtou às questões políticas: deixou um alerta aos parceiros da antiga Geringonça. Se foi possível trabalhar em conjunto durante cinco anos com o Governo de António Costa, disse o ministro, seria agora “incompreensível e inconcebível” uma crise por causa do Orçamento do Estado para 2021. Sobre uma eventual subida do salário mínimo, como reclama a esquerda, deu a mais forte resposta do Governo sobre a matéria até agora: “O tema não foi sequer objeto de discussão entre o Governo, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PEV, o PAN”. E não deve ser até final do ano. Ponto final.

Siza Vieira explica ainda como vai o Banco do Fomento apoiar as pequenas empresas que hoje não têm acesso a crédito bancário, o que levou o Governo a salvar a Efacec e os desafios que Portugal enfrenta para convencer Bruxelas de que uma TAP “pequenina” não assegura os interesses do país.

[Veja no vídeo os principais destaques da entrevista]

O primeiro-ministro disse que o país não vai aguentar o segundo confinamento, mas há muitos sinais de que vem aí uma segunda vaga. Que recursos é que o Governo tem de parte para esse momento?

Quando tivemos os primeiros casos na Europa, basicamente não tínhamos nenhuma medida de proteção relativamente à forma como o contágio se disseminava. Se estivéssemos a fazer esta entrevista há três, quatro, seis meses atrás, provavelmente, estaríamos uns em cima dos outros numa cabine relativamente apertada, quando estivéssemos a chegar aqui eu não traria máscara vestida e não tínhamos desinfetado as mãos à entrada. E não estávamos preparados. Agora estamos muito mais preparados para isso. E acho que a experiência portuguesa também mostra que é possível fazer um desconfinamento extremamente controlado sem que haja um descontrolo do ritmo de contágio. Aquilo que vemos noutros países é que um desconfinamento mais generoso, digamos assim, acabou por propiciar um ritmo de crescimento de contágios muito maior. É preciso que vamos calibrando a forma como as sociedades se comportam para os próximos tempos, particularmente o outono e inverno deste ano, para evitar ter que tomar medidas tão drásticas como aquelas que houve que tomar no momento em que as sociedades não estavam pura e simplesmente preparadas.

A retoma não está a acontecer ao mesmo ritmo que se previa inicialmente. O que resta para ajudar a economia no caso de haver uma segunda vaga forte e possivelmente um confinamento?

O que estamos a ver na Europa e em Portugal é que Junho foi melhor que Maio e Julho foi melhor do que Junho. Agosto será seguramente melhor. Mas vai ser um ritmo mais acelerado ou vai ser um ritmo mais lento?

Vai ser difícil, vai ser duro. Tivemos uma contração do PIB no segundo trimestre de cerca de 8,3 mil milhões de euros. Isto desapareceu: foram vendas que não foram feitas, foram encomendas canceladas, foram viagens que não se realizaram. Muitas empresas não tinham capacidade de aguentar sem receitas mais do que dois meses. E por isso, nessa altura, o Estado colocou na economia cerca de 10 mil milhões de euros. Estamos a falar de linhas de crédito e medidas de apoio social, entre layoff simplificado, diferimento de obrigações fiscais e de contribuições para a Segurança Social de quase mil milhões de euros.

E para aguentar a segunda metade do ano?

Até ao fim do ano, temos de ajudar a economia e as pessoas a suportarem uma retoma que não nos vai colocar no ponto em que estávamos no início do ano. Ainda temos linhas de mais 6,8 mil milhões de euros de crédito à economia. O Programa de Estabilização Económica e Social tem um volume muito significativo de despesa ou de quebra de receita que vão ajudar também a economia a funcionar. Para as empresas com quebras de faturação superiores a 40%, vamos disponibilizar apoio ao pagamento dos salários que varia entre 75% e 50%. Isto é bastante poderoso para empresas que não vão conseguir ter a procura a que estavam habituadas. Estamos convencidos que 2021 e 2022 vão ser anos de crescimento importante e de retoma. Mas nós não teremos futuro se não tivermos presente e é isso que é necessário assegurar.