O FMI alertava há tempos para o risco de uma onda de falências, que pode afetar o crescimento económico, e com o qual os governos vão ter de lidar.

Claro, isso foi o que tivemos na nossa última crise. A última crise começa a fazer-se sentir no sistema empresarial a partir do momento em que seca o crédito às empresas, logo ali em 2010, 2011 e 2012. Quando as empresas ficam sem crédito depois começam a entrar em incumprimento. Também não houve rapidez a lidar com as situações de incumprimento, nem disponibilidade do Estado para assegurar estes processos de reestruturação empresarial ou de reestruturação de balanço. E por isso caímos numa situação de um número muito elevado de falências, um crescimento muito significativo de desemprego e tudo isso agravou ainda mais a crise.

Essa foi a situação na crise financeira. E agora?

Estamos a tentar – não só Portugal, mas vários países estão a tentar gerir esta crise de maneira diferente. Por um lado assegurando que não faltava crédito à economia, depois assegurando que há apoios para permitir às empresas suportarem os seus custos fixos. Coisas como o nosso programa de layoff simplificado ou de apoio à retoma progressiva ou o programa Apoiar foram precisamente para apoiar os custos fixos das empresas que tiveram quebras de faturação durante 2020. E, finalmente, este tempo adicional que estamos a dar às empresas para retomarem o reembolso das suas dívidas pré-Covid. Com um programa de moratórias públicas nós asseguramos uma grande poupança às empresas durante, praticamente, 18 meses.

A questão é saber se as empresas têm neste momento capacidade para pagar aos bancos o crédito que têm em moratória.

A expectativa é a de que a maior parte das empresas vai ter grande capacidade de retomar o reembolso das suas dívidas. Para os sectores mais afetados, onde não só o impacto da pandemia foi maior sobre as receitas, mas também onde as perspetivas de recuperação do mercado são mais lentas, precisamos de dirigir medidas mais adequadas. Esperamos, com isso, conter o número de falências. Nós estamos, neste momento, a ter menos encerramentos em 2021 e menos falências do que em 2020 e estamos a ter muito menos do que tivemos no passado.