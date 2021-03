Cada lista tinha 11 membros candidatos ao Conselho Diretivo entre presidente, vices, vogais e suplentes. 11 vezes cinco, 55. A isso juntava ainda sete membros da Assembleia Geral. Sete vezes cinco, 35. E mais outros tantos para o Conselho Fiscal e Disciplinar. Sete vezes cinco, 35. E mais 50 nomes a concorrer ao Conselho Leonino, órgão que não era propriamente a melhor coisa em termos de reputação nos últimos anos mas para o qual poucos diziam que não. 50 vezes cinco, 250. Só aqui já íamos em 370 sócios envolvidos de forma direta nas eleições. Mas havia mais: a lista F, apenas candidata ao Conselho Fiscal e Disciplinar. Mais sete. E as listas G, H, I e J, apenas candidatas ao Conselho Leonino. Mais 200. No total, eram mais de 550 a concorrer ao sufrágio, 577 de forma precisa.

Durante quatro anos de presidência de Filipe Soares Franco, que sucedeu a António Dias da Cunha entre episódios complicados com várias acusações à mistura, o Sporting não conseguiu ser campeão mas estabilizou, com algumas idas sucessivas à Liga dos Campeões via segundo lugar, um orçamento mais enquadrado com a realidade do clube e os compromissos financeiros para cumprir e uma real aposta nos jogadores da formação incluindo João Moutinho, Nani, Miguel Veloso, Yannick Djaló ou Rui Patrício. Em 2009, o gestor quis encerrar um capítulo e José Eduardo Bettencourt, que concorria contra Paulo Pereira Cristóvão, “esmagou” de forma natural com quase 90% dos votos. O plano era de continuidade, a solução menos de dois anos depois apontava para a mudança. Se dentro do mesmo perfil ou de forma mais radical, essa era a dúvida. Mas o universo verde e branco estava a mudar.

O “Paulo Bento foverer” acabou logo no início de novembro, num arranque de época falhado também à luz de uma renovação que o plantel pedia mas não aconteceu. Carlos Carvalhal foi o sucessor. No dia em que garantiu total confiança no técnico, em fevereiro, o Sporting empatou em Paços de Ferreira e Bettencourt esteve nesse dia a falar com André Villas-Boas para um acordo que ficou fechado para 2010/11 mas nunca chegou a acontecer depois da entrada de Costinha como diretor do futebol. Paulo Sérgio foi a aposta para a temporada seguinte mas teve ainda pior resultados, José Couceiro chegou como novo diretor mas umas semanas depois já era treinador por decisão do líder interino José Filipe Nobre Guedes, as eleições eram uma inevitabilidade. Nem tudo era mau, porque foi nesse período que o andebol ganhou por exemplo uma Taça Challenge, mas o clube juntava à crise no futebol uma crise nas finanças. As duas juntas resultavam numa crise de identidade. E não faltaram candidatos.

O primeiro debate a cinco na TV e a primeira sondagem feita por um jornal desportivo tiveram o condão de tornar as eleições do Sporting em 2011 numa corrida bipolarizada entre uma figura mais ligada à continuidade daquilo que se denominou como Projeto Roquette, Godinho Lopes, e uma nova figura mais assumida com a rutura com esse período dos 15 anos anteriores, Bruno de Carvalho, a que se juntavam Dias Ferreira, Pedro Baltazar e Sérgio Abrantes Mendes. Após uma campanha com muitos traços semelhantes ao que se passava nos finais do século XX, com promessas (e apresentações públicas) de treinadores e jogadores, chegava o dia do ato eleitoral, a 26 de março de 2011. E essa acabaria por ser a noite mais longa do clube, que terminou com a luz do dia já a nascer, sendo que alguns associados continuam ainda hoje a considerar que os resultados não terão sido aqueles conhecidos.

A “pega” de Futre, “chico espertices” e uma hora (pelo menos) na fila

Antigos presidentes, ex-dirigentes, figuras, jogadores, demais referências. Sem voto eletrónico distribuído pelos Núcleos do clube espalhados pelo país ou a possibilidade de votar por correspondência, todos os caminhos iam ter ao hall VIP do Estádio José Alvalade. E foi aí que aconteceram os dois momentos de maior discussão durante o dia: Paulo Pereira Cristóvão, candidato a vice de Godinho Lopes, acusou Inácio e Virgílio, elementos ligados ao futebol da lista de Bruno de Carvalho, de andarem a fazer campanha naquela zona, descrevendo a atitude como “mais uma chico espertice”; e Paulo Futre, homem do futebol na lista de Dias Ferreira, teve uma troca de palavras mais azeda com o também ex-jogador José Eduardo. De resto, com ou sem chuva, a fila teve sempre uma espera entre 45 e 60 minutos, tendo havido também uma afluência maior do que é habitual na última hora, altura em que os ânimos estavam serenos e pessoas de listas diferentes aproveitavam para beber um copo num bar colocado na Praça Centenário enquanto as urnas não fechavam e pudesse ter início a (longa) contagem dos votos.

A sondagem à boca das urnas – e aquilo que alguns acharam um erro de interpretação

Um minuto depois das 20h, numa altura em que havia ainda dezenas de associados do Sporting na fila para votar (um segurança foi para o fim da fila garantir que só esperava quem tivesse chegado às 20h), o jornal Record lançou uma sondagem na sua página online dos inquéritos que tinham sido feitos ao longo do dia em Alvalade – e que teria uma boa representatividade, tendo em conta o número de pessoas que estavam na zona de saída por onde quase todos os sócios passavam a não ser que acedessem de forma direta aos elevadores com acesso à garagem. Bruno de Carvalho era apontado como vencedor e futuro presidente do Sporting, ganhando só por 0,3% de margem de intervalo a Godinho Lopes. Da parte da candidatura de Bruno de Carvalho, que jantou no Alvaláxia onde tinha a sede de campanha, a perceção era de que a margem do triunfo poderia ser até ligeiramente maior mas, em termos oficiais, saiu a ideia de que os votos teriam de ser contados; do lado da candidatura de Godinho Lopes, que tinha a sua lista dividida entre membros que subiram logo para o camarote que estava destinado a cada lista e outros que depois foram chegando, entendia-se a sondagem quase como empate técnico nos intervalos (38,1% a 40,4% contra 35,5% a 37,7%) e acreditava-se na vitória pela última hora de votação, onde já não havia pessoas a recolher dados para a sondagem que podiam pesar no resultado final.

A terceira maior votação (até então), pausa para a Seleção e mudança da hora

Os últimos associados votaram por volta das 20h30, com Lino de Castro, então presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube e responsável máximo pelo sufrágio, a anunciar o número final pouco depois: 14.250 associados votaram em Alvalade, número apenas superado pelas eleições de 1988 (Jorge Gonçalves) e 1989 (Sousa Cintra), num total de 88.530 votos. Também nessa fase, houve uma certa desmobilização das pessoas que estavam em redor da zona do hall VIP e da Praça Centenário, até porque foi desde logo anunciado que não haveria resultados oficiais antes das 3h da manhã já no novo horário de verão no domingo, dia 27. À exceção de quem se deslocou para o Centro Comercial Alvaláxia, onde estava a sede de Bruno de Carvalho, a maioria preferiu deixar o local para acompanhar também o jogo da Seleção Nacional, que jogava em Leiria um particular com o Chile.

Agressões, ameaças a jornalistas e contagem de votos com dezenas de “fiscais”

Os sócios, na sua maioria mais jovens, começaram a aglomerar-se junto à Praça Centenário e depois na zona do hall VIP, onde numa zona dividida por fitas estavam as urnas e eram contados os votos. Já depois da meia noite, houve agressões entre elementos de uma das claques do Sporting (neste caso porque um tinha estado demasiado tempo na zona dos camarotes deixando o outro cá em baixo…), o rebentamento de um petardo e o voltar de uma ira que parecia crescer contra os jornalistas, sendo que alguns tiveram mesmo de se refugiar na sala de imprensa. O reforço policial, que já estava previsto, chegou mais cedo, numa altura em que algumas viaturas das televisões já tinham sofrido danos, incluindo vidros partidos. Ao contrário do que chegou a ser escrito, não houve nessa fase qualquer tentativa de invasão à zona da contagem dos votos, que estava protegida também por alguns elementos da segurança privada do clube. Uma hora depois, com o ambiente mais sereno, dezenas de pessoas estavam concentradas no hall VIP, quase que “fiscalizando” a contagem de votos que ia sendo feita.