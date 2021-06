“A senhoria não permite barulho”, “não têm internet em casa” nem “privacidade”, “os vizinhos estão em obras” ou “o trabalho é complexo”. São assim, variadas, as justificações que Célia Silva e Ana Costa, inspetoras do trabalho, ouvem sempre que encontram trabalhadores a exercer funções presencialmente, quando suspeitam que o poderiam estar a fazer em casa. Mas são analisadas caso a caso, antes de decidirem se configuram motivo para levantar ou não uma contraordenação.

“O papel do inspetor do trabalho é avaliar a situação concreta e decidir em conformidade. Não há uma baliza ou uma obrigatoriedade, mas, sempre em cumprimento da lei, se existir uma justificação plausível, e se estiverem reunidas todas as condições para o desempenho de funções daquele trabalhador naquele local, não há problema em admitir a sua presença, porque não há outra solução”.

A explicação é dada ao Observador por Célia Silva, depois de ter fiscalizado, com a colega Ana Costa, duas empresas — uma de recursos humanos, outra de comércio por grosso de equipamentos e assistência técnica — no concelho de Lisboa, onde o teletrabalho ainda é obrigatório. A lei prevê que o trabalhador possa recusá-lo se não tiver condições, mas tem de o fundamentar.

No caso das duas empresas que visitaram esta quarta-feira, as justificações foram consideradas válidas, e não foram encontrados problemas de maior. O mesmo não aconteceu em 160 outros casos. Esse foi o número de processos de contraordenação instaurados pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), desde o início do ano, nas visitas que visavam o teletrabalho obrigatório e os horários desfasados. O número representa apenas 7% do total de contraordenações levantadas pela ACT.

Além destas, foram detetadas pela ACT 1.279 “situações irregulares” (que por serem mais leves, não implicam multa) nas 1.400 empresas visitadas. Segundo o Ministério do Trabalho, que tutela a ACT, as principais irregularidades “relacionam-se com obrigações gerais do empregador em matérias de segurança e saúde no trabalho, exposição a agentes biológicos e o teletrabalho obrigatório“.

Esta semana (de terça a sexta-feira), a ACT reforçou as inspeções nos concelhos de risco elevado ou muito elevado. Só o centro local de Lisboa Oriental, do qual fazem parte Célia e Ana, num total de 40 inspetores, espera fazer, pelo menos, 120 fiscalizações. A escolha das empresas é aleatória, mas tem em conta a dimensão — estão a optar pelas médias e grandes para “abranger um maior número de trabalhadores” — e o setor — para chegarem àqueles em que, à partida, “o teletrabalho é possível”.

Seria de esperar que isso acontecesse na empresa de recursos humanos que visitaram na manhã desta quarta-feira e que emprega 500 trabalhadores. O espaço é partilhado com outras duas empresas, de menor dimensão. Ao todo, estavam no edifício 20 trabalhadores, “todos distribuídos por cinco andares”. Que motivos alegaram? Se alguns têm de se deslocar “pontualmente” ao local de trabalho para “prestar assistência técnica” ou porque são “chefias” (tendo uma declaração que “fundamenta essa necessidade”), outros dizem que não têm condições em casa para trabalhar longe da empresa.

“Alguns partilham residências e, por esse motivo especial, não tinham tinham condições particulares para estar em teletrabalho“, explica Célia. Ou porque não se sentiam “confortáveis” a ter reuniões em casa devido ao nível de confidencialidade dos dados que são tratados, ou não tinham sequer internet disponível ou não lhes era permitido “fazer barulho”.

“São razões que excedem o padrão normal. Tendo condições para estar a trabalhar ali, neste caso, nós automaticamente consideramos como justificação, não há infração em matéria de teletrabalho”, afirma a inspetora. Ainda assim, os fundamentos apresentados serão analisados pela ACT na fase posterior da inspeção — aquela em que são analisados todos os elementos e, se for o caso, instauradas contraordenações. Nas instalações, os funcionários “cumpriam o distanciamento social, havia acrílicos, tinham máscara, a limpeza é “diária”.

Na segunda empresa, a Tecnilab, também não foram identificados problemas de maior. De um total de 60 trabalhadores que, em condições normais, estariam no escritório, agora estão 40 distribuídos em duas equipas – em espelho, com rotação semanal. “São aqueles que não temos hipótese de colocar na rua [alguns trabalhadores prestam serviço assistencial presencial fora do escritório] ou que, por algum motivo, não podem trabalhar a partir de casa, quer por motivos pessoais, quer porque o trabalho em si é mais complexo”, aponta Carla Dias, diretora financeira da Tecnilab. Foi a única empresa visitada por Célia Silva e Ana Costa esta quarta-feira que permitiu a presença dos jornalistas, embora apenas numa parte da ação.

Uma em cada dez inspeções foram ao incumprimento do teletrabalho e horários

As inspeções da ACT ao teletrabalho são apenas uma parte do trabalho da ACT — das 15.900 visitas inspetivas realizadas pela autoridade desde o início do ano, apenas 10% (ou 1.646 vistorias) foram ao trabalho remoto e aos horários desfasados de entrada e de saída (que são obrigatórios em empresas com mais de 50 trabalhadores).