O corte de cabelo que Leandro Silva apresenta é pouco consensual. Cabeça rapada dos lados e uma crista ao centro. “Outros jogadores deixaram só o bigode. Ainda bem que estamos assim. É sinal que conseguimos o objetivo principal”. A subida da União de Leiria à Segunda Liga levou a que se cumprissem as promessas feitas antes do sucesso ser alcançado. A vitória frente ao Sp. Braga B foi conseguida com um golo aos 89 minutos que veio mais do que a tempo de, 11 anos depois, a equipa do centro do país carimbar o regresso aos campeonatos profissionais diante de um número recorde de espetadores (22.197) na Liga 3, antes de ganhar depois a final no Jamor frente ao Belenenses em mais um dia de festa do futebol.

[Ouça aqui a entrevista de Armando Marques, presidente da SAD da U. Leiria, no programa “Nem tudo o que vai à rede é bola” da Rádio Observador]

