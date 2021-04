Já no sítio onde tinham estacionado o Mercedes na noite anterior, Maria conduziu-o até à garagem do prédio onde ambas viviam e “procedeu, com o uso daquele cutelo, ao corte e desmembramento do cadáver da vítima“, lê-se no acórdão do Tribunal de Portimão. Enquanto isso, Mariana ficou junto ao candeeiro aí existente, que acionava com o movimento. Depois disso, Maria colocou as várias partes do corpo em sacos do lixo, que colocou novamente na bagageira do Mercedes. Voltou a estacionar o carro no exterior do prédio. E foram dormir.

Dia 3. Maria e Mariana abandonaram parte do corpo de Diogo numa arriba em Sagres

Dois dias depois do crime, novos levantamentos de 200 euros cada. Desta vez, feitos por Mariana no Hospital de Lagos, onde trabalhava. Na mesma altura, o casal começou a livrar-se do corpo. Pelas 22h30, Maria e Mariana, em carros diferentes, decidiram ir até ao Forte do Beliche, em Sagres, para ali abandonar o Mercedes e deixar parte do corpo da vítima.

Lá, retiraram do Mercedes o sacos de plástico com a maior parte do corpo de Diogo e projetaram-no para o fundo de uma arriba. Depois, saíram dali no carro que Mariana conduzia e levaram consigo outros sacos com as restantes partes do cadáver.

Dia 4. Casal percorreu mais de 100 quilómetros para esconder restantes partes do cadáver na cascata do Pego do Inferno

Só no dia seguinte, 24 de março, é que a segurança se livrou totalmente do corpo de Diogo. Nem a investigação nem o tribunal conseguiram descobrir a hora a que o fez. Especialmente porque as duas jovens deslocaram-se por estradas secundárias da sua casa em Lagos até zona da cascata do Pego do Inferno, no concelho de Tavira. Por isso, percorreram muito mais do que os 100 quilómetros que distam, por autoestrada, esses dois pontos. Lá, Maria escondeu os restantes sacos de plásticos numa zona de vegetação e abandonaram o local, seguindo até São Brás de Alportel, a cerca de 35 quilómetros dali.

Dia 5. Maria deitou o cartão e as chaves de Diogo para o lixo

Por volta das 2h00 da madrugada, já de dia 25 de março, Maria fez os últimos dois levantamentos, de 200 euros cada, num multibanco em São Brás de Alportel. Já no regresso a casa, a segurança aproveitou para deitar num caixote do lixo o cartão bancário, as chaves de casa de Diogo e do Mercedes dele — o fim, julgava, de um crime.

O corpo de Diogo seria encontrado cerca de uma semana depois.