Manuel Sobrinho Simões está irritado, chateado, triste e desanimado: como um médico que só se apercebeu que era mortal quando a primeira neta nasceu, ao fim de vários anos a fazer autópsias, esperava viajar mais (e fazer menos vídeochamadas) quando chegasse aos 73. Não sabe o que o lhe tira mais do sério: estar mais parado ou o motivo pelo qual está mais parado. Também não sabe o que mais teme: a morte ou a forma de morrer. Há muita coisa que Sobrinho Simões não sabe e isso é natural para ele. Mas sabe que nunca se sentiu assim.

Em entrevista ao Observador, em vésperas de participar na conferência digital “Saúde: Construir o Futuro”, do Conselho da Diáspora Portuguesa, o médico e patologista, diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (Ipatimup) explica porque é que está mais preocupado com a saúde mental dos portugueses do que com o cancro neste momento, tenta desvendar a origem de todos os medos que o atormentam e apela a que se façam mais autópsias a doentes que morrem com Covid-19 — porque só quatro ou cinco em 17 mil não bastam.

Conferência "Saúde: Construir o Futuro" ↓ Mostrar ↑ Esconder A conferência digital “Saúde: Construir o Futuro”, do Conselho da Diáspora Portuguesa, vai acontecer a 6 de maio e conta com a participação, entre outros, de Durão Barroso, Manuel Sobrinho Simões, Maria Manuel Mota, Eugénia de Conceição-Heldt, Henrique Barros, Ronald de Pinho, Belinda Xavier, John Melo, Alexandre Tavares, Ana Tavares, Rahool Panadiker, Gabriela Gomes, George Perry e Gonçalo Bernardes. PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O que tem feito nesta fase em que os meios estão quase todos alocados à Covid-19?

Nós, patologistas, continuamos a fazer o mesmo que eu sempre fiz. No meu caso, estou jubilado e, como professor emérito da Faculdade de Medicina, de manhã venho para o São João e à tarde vou para o Ipatimup, onde sou diretor. Continuei a fazer a minha atividade normal, que é diagnóstico de casos de cancro, sobretudo da tiróide e também de alguns tumores endócrinos. Agora, só para ter uma ideia: antes da pandemia, no Ipatimup faziam-se, em média, 20 casos por mês que vinham do estrangeiro; e agora estou a fazer uns cinco ou seis por mês.

Aqui no São João continuamos a trabalhar com os nossos alunos — eu, como estou reformado, só leciono disciplinas opcionais —, mas geralmente à distância. E continuamos a fazer a nossa atividade normal de diagnóstico de cancros. Isto diminuiu inicialmente, mas agora está-se a recuperar. E eu ando muito chateado porque nós vivemos de fazer uma investigação clínica a partir de casos difíceis: diagnosticar e tratar bem, mas fazendo investigação.