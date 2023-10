Por fora, é um ministro massacrado e acusado, há meses, de não ter condições para ocupar o cargo e de conservar com crescente dificuldade a autoridade política que lhe resta. Mas por dentro (do PS), João Gomes Cravinho é poupado: o partido agarra-se à tese de que o ministro pode ser mais uma vítima do que um culpado no imbróglio do processo Tempestade Perfeita, consciente de que o timing para uma possível saída do Governo só será mesmo um — o que António Costa quiser.

António Costa mostrou, esta semana, em entrevista à CNN o guião que o partido deve seguir. Garantiu serenidade e o respeito pela presunção de inocência, lembrou que a Justiça precisa de tempo (e de liberdade) para atuar, recordou que não usa como critério para a saída de um ministro uma possível condição de arguido. Depois, soltou a frase chave: “Nós devemos ter a serenidade de os deixar investigar e não nos deixar intoxicar por fugas seletivas de informação”.

Sugerindo que as fugas de informação são “seletivas”, Costa lançava a primeira pedra da tese agora defendida entre socialistas, e que parece apontar a mira ao Ministério Público. O movimento vai no sentido de sugerir que existe uma tentativa de ataque dirigida a Gomes Cravinho, com o intuito de “intoxicar” a opinião pública e continuar a queimar o ministro (e o Governo) em lume brando.

