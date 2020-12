Num cenário mais adverso as necessidades de capital da TAP podem atingir os 3,725 mil milhões de euros até 2024, um valor que já inclui a almofada financeira e o empréstimo de 1,2 mil milhões de euros concedido em 2020.

Estes são valores demasiado elevados para serem subtraídos ao erário público, contrapõem 39% dos inquiridos nesta sondagem. E quem são os portugueses com maior tendência para assumir esta posição contrária à salvação pública da empresa? Segundo este estudo de opinião, são sobretudo os homens entre os 35 e os 44 anos de idade, da chamada classe social A/B e eleitorado a pender para o lado do PSD. E outro dado curioso: é maior a resistência a esta injeção pública entre os residentes do Grande Porto.

Ora, o ex-presidente da Câmara Municipal do Porto – hoje líder do PSD – defendeu que a liquidação da TAP poderá ser uma hipótese se o plano de reestruturação do governo não tornar a empresa viável. Rui Rio salientou, também, que muitos dos funcionários tem rendimentos mais altos do que o de outras empresas do setor e que sempre que querem um aumento salarial não hesitam em fazer greve, deixando duvidas de como estes se poderão comportar no futuro.

A julgar por este estudo de opinião, uma clara maioria dos inquiridos (54%) concorda com esta análise do líder do PSD – 37% “concordam” e 17% “concordam totalmente”. Só 19% discordam ou “discordam totalmente”, ao passo que 21% não sabem ou não respondem.

Ficha técnica

Durante 6 semanas (10 Dezembro 2020 a 21 de Janeiro 2021) vai ser publicadas pela TVI e pelo Observador uma sondagem em cada semana com uma amostra mínima de 626 entrevistas. Em cada semana a amostra corresponderá a 2 sub-amostras de 313 entrevistas. Uma das sub-amostras será recolhida na semana da publicação e a outra na semana anterior à da publicação. Cada sub-amostra será representativa do universo eleitoral português (não probabilístico) tendo por base os critérios de género, idade e região.

Semana 1 Publicação: O trabalho de campo decorreu entre os dias 10 e 13 de Dezembro. Foi recolhida uma amostra total de 629 entrevistas que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,0%. A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos 3 principais operadores identificados pelo relatório da ANACOM, sempre que necessário são selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores Portugueses, sobre temas relacionados com as eleições, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto nos vários partidos. A taxa de resposta foi de 55,32%. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva.

A taxa de abstenção na sondagem é de 56,6% a que correspondem os entrevistados que aquando do momento inicial se recusaram a responder à entrevista por não pretenderem votar nesta eleição.

A Ficha técnica completa bem como todos os resultados foram disponibilizados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará oportunamente para consulta online.