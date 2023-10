“Não fico eufórico quando as sondagens são muito boas”

Na entrevista desta segunda-feira no ISEG, Luís Montenegro foi confrontado com a possibilidade de representar uma liderança social-democrata “frouxa”, espelhada nos resultados de sondagens que colocam o PS – com 27,6% das intenções de voto se as legislativas fossem hoje – à frente do PSD, com 24,1%.

Perante as antevisões de eleições que não lhe dão margem de governação, Montenegro destacou que as “sondagens são um bom elemento de trabalho”, mas garantiu: “Não fico eufórico quando elas são muito boas e também não fico deprimido quando elas são menos boas”.

