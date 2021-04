Como foi parar ao pequeno ecrã?

Comecei por fazer dois anúncios de televisão, um para o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e outro para a Compal, com o ator Pedro Lima. Não estava inscrita em nenhuma agência, acho que alguém que me conhecia se lembrou que podia fazer aquilo, fui a um casting e fiquei. Eu gostava era de dançar e do palco, nunca pensei fazer televisão na vida, mas a verdade é que achei piada a essa coisa de comunicar através das câmaras. Em 1993, uma colega do ballet, que era assistente do Luís de Matos, disse-me que ele precisava de mais assistentes e ia abrir audições. Fui fazer e fiquei, ainda trabalhei com ele alguns anos, pois além dos projetos televisivos, fizemos também muitas turnés em palco. O primeiro programa de televisão chamava-se “Isto é Magia”, na RTP 1, e nessa altura fascinava-me a magia e os truques propriamente ditos, mas também as luzes e o movimento das câmaras. Aprendi muito.

Ainda mantém contacto com o Luís de Matos?

Sim, claro, somos amigos, acompanho com muito orgulho o trabalho dele. Cheguei a estar com ele no Mónaco, onde vi a princesa Stéphanie e até me armei um bocado em paparazzi atrás dela. Lembro-me que ela era convidada do Luís para um truque de carta, as assistentes nesse espetáculo não interagiram muito com ela, mas estava nos bastidores, completamente fascinada.

Depois disso, nunca mais saiu da televisão?

Não, o programa do Luís foi todo gravado no Porto, mais tarde, passado mais ou menos um ano, soube de um outro casting para bailarinos para o concurso “Um, dois, três”, em Lisboa, é aí que me mudo para lá. Nesse trabalho pertencia ao grupo de baile do programa e era também assistente, apresentava os prémios dos concorrentes. Não estava mesmo a contar ficar porque cheguei lá e eram mesmo muitos candidatos, não conhecia de todo aquela realidade, estava habituada ao meu percurso em ballet clássico no Porto, no verão fazia uns cursos em jazz, mas a minha vida era aulas, casa, casa, aulas. Só em Lisboa é que tive a oportunidade de trabalhar em dança, cá essa oferta era ainda muito reduzida.

Gostou de viver em Lisboa?

Gostei imenso, tinha 21 anos e era tudo uma novidade para mim. Já estava no curso de direito e não era nada fácil conciliar as duas, até cheguei a pedir transferência para uma faculdade em Lisboa, assistia às aulas em pós laboral ou vinha ao Porto só para fazer os exames. Estive três anos assim, em regime de trabalhadora estudante, depois do “Um, dois, três”, foram surgindo outros trabalhos, dançava em galas e fui bailarina no “Chuva de Estrelas”. Quando se está no meio as coisas acabam por acontecer, os bailarinos comunicavam uns com os outros, não havia esse lado da competição, tinha um grupo muito coeso e encontrávamo-nos todos nos castings e nas audições.