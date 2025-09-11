“Sons de uma Revolução”: como foi feita a primeira obra de arte participativa na coleção do CAM

Há uma imagem resplandecente que ilustra o caminho feito até aqui: um cravo vermelho colocado no cano de uma arma. Símbolo mais popular da Revolução de Abril, é porventura a imagem mais reconhecida de um momento basilar da história contemporânea portuguesa. Marca a ligação afetiva que se estabeleceu, de imediato, entre os militares que nesse dia mudaram o rumo do país, com o povo nas ruas em sinal de apoio. Para o artista greco-britânico Mikhail Karikis (n. Tessalónica, 1975), há alguns anos ligado a Portugal – onde atualmente reside –, a imagem é também símbolo de um legado que ainda hoje se pode escutar no silêncio. “É dessa imagem, a partir do gesto poderoso que enuncia, que se pode ouvir o som da revolução”, explica. Seja o das vozes silenciadas durante os anos da ditadura, do som das canções censuradas ou, naturalmente, da voz de um povo que, nesse dia, se libertou.

Foi a partir desse mote, com imagem e som a convergir simbolicamente, que se começou a desenhar o projeto participativo do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian (CAM) “Sons de uma Revolução”, que juntaria o artista a um grupo de 52 alunos do Artallis – Conservatório d’Artes de Loures. Marcou o início de um processo colaborativo que culminou numa performance no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian com a Orquestra Gulbenkian, em 2024, e na instalação audiovisual “Mikhail Karikis. Estamos juntos porque…”, patente no CAM até 22 de setembro deste ano.

Ao longo de um período de três anos, que se iniciou ainda antes da reabertura oficial do CAM, o projeto foi ganhando ramificações e envolveu diferentes áreas da fundação, como a Gulbenkian Música e o Serviço Educativo, tornando-se o primeiro projeto de arte participativa lançado pelo renovado centro. Ao Observador, Mikhail Karikis sublinha o carácter inovador da experiência, tanto para o seu percurso como para a própria instituição: “Foi a primeira vez que se comissariou um projeto com estas características, criando um diálogo que nem sempre existe entre áreas distintas, com o intuito de desenvolver algo a partir de uma visão única, mas sempre coletiva. Mesmo no contexto do meu trabalho, foi um processo que ligou muitas pessoas, que se focaram mais no caminho percorrido do que no resultado final”. É também agora a primeira obra de arte participativa a ser adquirida pela coleção da instituição.

Como se compõe uma revolução?

Perante um conjunto de ecrãs, a instalação visual e sonora de Mikhail Karikis revela o processo por detrás do percurso artístico e fruitivo que se gerou, num crescendo que conduz até à performance no auditório da fundação, acompanhada pela Orquestra Gulbenkian. Por outro lado, o público é, desde logo, interpelado por respostas dos alunos do conservatório à pergunta “Estamos juntos, porque?”. À medida que surgem os seus rostos, escutamos: “Estamos juntos para enfrentar o que o futuro trouxer; estamos juntos para compreender o presente; estamos juntos para rirmos em conjunto; estamos juntos para seguir em frente até ao fim”.