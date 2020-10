Foi então que, em dezembro de 2004, determinada a ajudar a população, decidiu fundar a sua própria Organização Não-Governamental, a Aide à Gao, com o objetivo de retomar a construção do centro de acolhimento. Cuidava de crianças órfãs e recém-nascidos e acabou mesmo por adotar uma menina que, à data do sequestro, já tinha 15 anos. No arranque, a associação cuidava de quase 150 bebés órfãos — um número que, quatro meses depois, já subira uma centena, para 253.

O desafio era difícil: as crianças a precisar de ajuda eram muitas e arranjar leite, cobertores, roupa e medicamentos para todas era, por si só, um desafio. O site da associação relata as viagens de Sophie à capital Bamako para estabelecer contactos com o Governo e com várias Fundações. Numa delas, em 2005, durante a sua ausência, três crianças de Gao morreram: o site explica que uma das pessoas responsável pela monitorização da distribuição de comida ficou com os pacotes de leite que deveriam ser entregues a treze órfãos — três deles acabaram por morrer e as restantes 10 ficaram doentes. “Infelizmente, estas práticas são comuns em África e precisamos estar mais atentos”, lê-se.

Abalada pela situação, Sophie alertou os responsáveis de diferentes serviços e escreveu até uma carta à Néstle, na Suíça, para tentar obter leite suficiente para 2006 — o que viria a concretizar-se. Os esforços foram dando resultados. Ainda assim, a necessidade era cada vez maior e a associação continuava a receber cada vez mais crianças órfãs cujas mães tinham morrido no parto: nos últimos meses do ano 2005, a associação tratava de mais de 300 crianças. Em março de 2006, Sophie recebeu um convite oficial do Procurador-Geral do Tribunal de Mopti, para participar em julgamentos de casos que têm crianças como vítimas: abuso sexual, infanticídio e pedofilia.

Nos anos que se seguiram, a associação foi ajudando cada vez mais crianças apesar do aumento do preço do leite e da instabilidade que se vivia no país: entre 2007 e 2009, Mali foi um dos palcos da rebelião tuaregue e os ataques a nordeste do país começaram a crescer em número e intensidade em agosto de 2007. No final de 2009, após ataques e ameaças de sequestro, as ONGs foram aconselhadas a mudar-se para a capital o mais rapidamente possível. Mas Sophie recusou abandonar as suas crianças. “O ano termina com uma cascata de violência, homicídios, confrontos mortais, tomada de reféns, tráfico de armas e drogas”, escreveu Sophie no relatório de atividades da associação de 2009.