Ainda que tudo possa apontar para o contrário, há especialistas no sector a escrever que a era de ouro do streaming poderá já ter passado. Do televisivo, pelo menos. O sucesso da Netflix aconteceu, em primeiro lugar, porque as pessoas pagavam pelo acesso a uma plataforma onde lhes era prometido que estaria “tudo”. Todas as séries que valia a pena ver, independentemente do canal ou produtora de proveniência. Mas o streaming poderá ser vítima do seu próprio sucesso. À medida que mais gigantes televisivos e tecnológicos cobiçam uma fatia do bolo e abrem as suas próprias plataformas, em vez de licenciarem os conteúdos como primeiramente, o público deixa de ter aquele lugar mágico onde, a troco de uma subscrição de 13 euros por mês, tinha “tudo”. Agora, a pergunta “mas isso dá onde?” voltou às conversas. Porque a série que “tens absolutamente de ver” tanto pode dar na Netflix, como na HBO, como na Amazon Prime Vídeo, como na Apple TV, ou na Disney + ou mesmo no YouTube – e mais se anunciam. A questão é: quantas subscrições está o telespectador disponível para pagar, ele que já paga a TV, o cabo e a malfadada taxa audiovisual, para não ver absolutamente nada?

Entre nós, dá agora os primeiros passos a OPTO, plataforma de streaming da SIC, com uma campanha publicitária que até faz parecer que as congéneres já não tinham as suas próprias (RTP Play e TVI Player), muito embora – e isso faça enorme diferença – sem conteúdos exclusivos.

Vivemos tempos de recolher obrigatório, fins-de-semana grandes de confinamento e chuva, obrigatoriamente recolhidos no ano da clausura. Estão reunidas as condições para passar um dia inteiro no sofá a fazer o test drive da OPTO. Sim, amigo leitor: gostamos de viver perigosamente. E foi isso que fizemos. Este foi o resultado.