A festa da campanha de Nikki Haley mal tinha começado quando a CNN anunciou os resultados da sua projeção, poucos minutos depois do fecho das urnas: Donald Trump era o vencedor claro na primária do Partido Republicano no estado da Carolina do Sul.

Na sede da candidata — um hotel em Charleston —, Trump apareceu quase de seguida nas televisões para fazer o discurso de vitória. Algum membro da campanha interveio a tempo e colocou as televisões sem som, ao mesmo tempo que fez subir a música. A canção que tocava, notou a jornalista do Politico no local, era apropriada: “Disco Inferno”, dos The Trammps.

