Era sempre um momento tenso, no recreio da escola, o da escolha dos elementos para a equipa… e não, não me refiro aos jogos de futebol. Nesses, e naquela época, ainda tinha lugar garantido, porque a turma tinha poucos rapazes e ainda menos reforços femininos interessados em bater cantos à maneira curta (ou de uma maneira qualquer, normalmente descrita como “meia bola e força). Mais difícil do que ser ala esquerdo na equipa do 5º C era conseguir lugar nas Spice Girls do intervalo grande.

O casting era exigente. Todas queriam ser a Emma Bunton. Eu deixava as loiras digladiarem-se, enquanto esperava a minha vez. A eleição de Geri Halliwell também era concorrida, e o lugar de Mel Brown ia sempre para uma colega minha com cabelo muito semelhante. Sobravam sempre Mel C e Victoria Adams, e não sendo eu uma Sporty Spice, que é como quem diz, uma aluna razoável a educação física, deixava ficar a Mel C para quem sabia fazer um salto engrupado no trampolim, e ficava com os restos. Neste caso, a futura mulher de David Beckham. Na altura ninguém a queria, nem num simples recreio de uma escola lisboeta, quanto mais na alta esfera do futebol internacional.

[o vídeo de “Wannabe”, o primeiro single das Spice Girls, editado a 8 de julho de 1996 no Reino Unido:]

Escolhidos que estavam os papéis, partíamos para a imitação do videoclip de “Wannabe”, single de estreia da banda que foi lançado há uns cruéis 25 anos (chegou primeiro ao mercado japonês, no fim de junho, mas foi a 8 de julho no Reino Unido que começou a febre). E digo cruéis porque há poucas coisas que, como a música, nos lembrem de forma tão implacável que já não somos jovens. Sejam as músicas atuais, que já não conhecemos, por estarmos ocupado nas nossas recordações, sejam essas mesmas recordações, que nos transportam até ao sítio onde estávamos quando as ouvimos pelas primeiras (duzentas) vezes. Lembro-me de ter o CD, fundo branco com as letras “S P I C E” às cores, enfiado no discman, meses a fio.

Lembro-me de estar na Valentim de Carvalho a adquiri-lo, provavelmente com as semanadas que fui juntando. Lembro-me de estar na sala de casa dos meus pais, junto a uma daquelas aparelhagens gigantes que faziam parte da mobília da época, a ouvir o disco faixa a faixa. Tudo coisas de antigamente: sistemas hi-fi, lojas que vendem CDs e pessoa que ouvem álbuns na integra, e não apenas o tema que lhes interessa, em streaming. As Spice Girls são banda sonora desse tempo. Do tempo em que o meu disco ficava ali, na mesa de vidro da sala, como que desafiando os vinis de Beatles dos meus pais, em seu redor.