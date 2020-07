O procurador belga não tem também pudor em reconhecer o “falhanço” da ONU e da comunidade internacional no terreno e assume que o Tribunal para a Jugoslávia não conseguiu incutir a ideia de “Nunca Mais” em todo o mundo, como Nuremberga fez em tempos. “Basta olhar para o que se passa na Síria ou no Iémen, onde os números de vítimas são ainda maiores do que aqueles que se registaram nos países da antiga Jugoslávia”, reconhece. E Brammertz teme ainda pelo futuro, sobretudo na Sérvia, na Bósnia e na Croácia, onde o foco continua firmemente preso no passado e a expiação dos crimes de guerra não foi feita. “Na Sérvia, quando se rouba uma bicicleta, fica-se com isso no cadastro. Mas quando se é condenado por genocídio em Haia, isso não entra no cadastro — e pode concorrer-se a cargos políticos. Tudo isto devia ser absolutamente inaceitável.”

“Karadžić só foi detido em 2008 e Mladić em 2011. Estas pessoas continuam a ser muito poderosas e a ter muita gente que os protege”

O Tribunal Internacional para os Crimes da Jugoslávia foi criado em 1993 e o massacre de Srebrenica aconteceu em 1995. Como é que se envolveu neste processo e se tornou o procurador principal dos crimes que ali aconteceram?

Comecei a trabalhar como procurador na Bélgica, em 1989, portanto já trabalhava como procurador antes de rebentarem as guerras na antiga Jugoslávia. Claro que, como todos os cidadãos europeus, vi o que estava a acontecer ali nos anos 90 e fiquei chocado. Eu tinha estado de férias naquela parte da Europa! Ninguém imaginava que viria a ocorrer ali um genocídio daquela dimensão, no meio do continente europeu.

Entretanto, a minha carreira como procurador na Bélgica foi evoluindo. Trabalhei em Bruxelas na Rede Judicial Europeia, inclusivamente com colegas de Portugal, porque Portugal e Bélgica são ambos países muito ativos na promoção da cooperação internacional. E depois, alguns anos mais tarde, entrei no Tribunal Penal Internacional, em Haia. Em 2008, fui nomeado para suceder a Carla del Ponte, a procuradora-chefe do TPI. Portanto não foi algo muito planeado. Nessa altura, no fim da mandato de Del Ponte, o grande desafio era: irão Karadžić e Mladić ser detidos ou irá o tribunal fechar sem que aquelas duas pessoas sejam trazidas à justiça? Esse era o grande desafio quando lá cheguei e queríamos muito apanhar os dois mentores da guerra na Bósnia-Herzegovina e, em particular, autores do que aconteceu em Srebernica.

Ao início, a questão nem era se eles seriam condenados, era se seria possível tê-los em tribunal?

Sim. Lembro-me como se fosse ontem. Quando assumi o cargo, a comunidade diplomática, as vítimas, todos estavam pessimistas, porque, à altura, o plano de encerrar o tribunal já estava em marcha. Milošević acabou por morrer antes disso [em 2006], mas sentíamos que, se o tribunal encerrasse antes de conseguirmos deter Karadžić e Mladić, esse seria um capítulo muito negro na História da justiça internacional.

Portanto, em 2008, esse era o meu principal foco e da minha equipa. E nunca esquecerei o meu primeiro encontro com as Mães de Srebrenica. Era tão óbvio… Aquelas sobreviventes ainda hoje vivem numa situação muito difícil. A vida delas parou há 25 anos, quando alguém matou o seu filho, o seu marido, o seu pai. Foram todos brutalmente executados durante aquele genocídio em Srebrenica. Mas elas não se queixavam da sua situação ou das suas vidas difíceis. Elas só diziam que a sua principal prioridade era ver os responsáveis detidos e acusados. Quando isso aconteceu, os nossos pensamentos estavam com elas. Elas queriam que o julgamento acontecesse e que fosse feita justiça.