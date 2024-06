Starship da Space X regressou intacta à Terra na quarta tentativa. Estamos mais próximos da Lua e de Marte?

Na memória ainda trazia frescas as três tentativas anteriores, que não correram exatamente como a Space X previa. O primeiro teste, em abril de 2023, acabou com vários motores a falhar, levando a equipa a provocar a explosão deliberada da Starship ao fim de quatro minutos. O segundo voo, em novembro do mesmo ano, durou o dobro do tempo, mas também acabou em chamas. Nada que tenha demovido o fundador da empresa, que chegou a descrever os testes como um “êxito”, na medida em que as falhas ajudam a empresa a implementar novas soluções para alcançar melhores resultados.

No último teste, em março deste ano, a Starship alcançou a velocidade necessária para entrar em órbita — tipicamente, é necessário atingir pelo menos os 28 mil km/h. Conduziu também um teste bem sucedido para movimentar propelente de um tanque da nave para outro. A demonstração revelou-se essencial para testar como a Starship poderá ser reabastecida em órbita em missões futuras. E se é verdade que durante a reentrada a equipa perdeu contacto com a Starship, que explodiu pela terceira vez consecutiva, é certo que a empresa não esperava recuperá-la depois do teste.

No quarto lançamento, as diretrizes eram outras. Semanas antes, Elon Musk escrevia no X, rede social de que é dono, que o principal objetivo era “passar pelo aquecimento máximo na reentrada.” Tradução: desta vez queria assegurar que não ardia. Na sua página, a empresa também tinha deixado claras as suas expectativas: percorrer uma distância mais longa do que nos testes anteriores e demonstrar as capacidades enquanto sistema de transporte reutilizável.

Houve vários feitos a celebrar. Desde logo, o facto de a cápsula Starship ter sobrevivido à fase de reentrada na atmosfera da Terra, durante a qual gerou temperaturas de até três mil graus Fahrenheit. Depois de uma hora e cinco minutos de voo, tendo no processo alcançado uma altitude máxima de 160 quilómetros, a nave amarou de forma controlada no oceano Índico, a oeste da Austrália.

Starship made a controlled reentry, successfully making it through the phases of peak heating and max aerodynamic pressure and demonstrating the ability to control the vehicle using its flaps while descending through the atmosphere at hypersonic speeds pic.twitter.com/p8bC9UweLx — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Muito antes disso, a separação do módulo propulsor, o chamado Super Heavy, decorria com tranquilidade. O módulo foi capaz de realizar várias manobras previstas e pousar, pela primeira vez, no local previsto no Golfo do México — uma diferença substancial face às tentativas anteriores, que acabaram em explosões. Este é um passo fundamental já que a Space X pretende que o módulo seja capaz de regressar ao local inicial do lançamento.

Apesar do sucesso, ainda há aspetos a aperfeiçoar. Dos 33 poderosos motores Raptor que compõem o Super Heavy, um falhou no momento do lançamento, algo que, ainda assim, não o impediu de seguir viagem. Além disso, durante a reentrada na atmosfera, alguns dos cerca de 18 mil ladrilhos hexagonais projetados para proteger a Starship durante esta fase começaram a soltar-se perto do topo da nave e acabaram mesmo por partir a lente de uma das câmaras que gravava o voo. “Idealmente, esperamos que a reentrada da Starship melhore a cada voo (…). Mas se chegar ao espaço é difícil, voltar do espaço é ainda mais difícil”, notava Jessie Anderson, da SpaceX, durante a transmissão da missão em direto.

Lua, Marte e viagens turísticas. Os muitos planos da Space X

Em direção à Lua, a Marte e mais além. As ambições da Space X são claras desde há muito tempo e a Starship é uma peça chave nesse caminho. A nave foi escolhida pela agência espacial norte-americana para o programa Artemis, para levar, pela primeira vez em mais de cinco décadas, humanos à Lua. Se tudo correr de acordo com o calendário da NASA, a nave da Space X vai levar cinco astronautas até ao polo sul da Lua dentro de dois anos. “Até lá, a Space X vai ter de ter a nave 100% operacional e segura”, reforça José Augusto Matos, acrescentando que acredita que o prazo é viável.

A contagem decrescente já começou e a competição dos EUA com a China é um fator de peso. A agência espacial chinesa já deixou claro que planeia enviar astronautas para a Lua antes de 2030 e, por isso, um atraso pode significar ficar para trás na corrida. Não se pode ignorar os sucessos que o país tem tido no campo espacial, tendo recentemente sido novamente bem sucedido a pousar novamente no lado oculto da Lua. É até agora o único país com esse recorde, a que acrescentou uma missão ainda em curso para trazer pela primeira vez amostras recolhidas nesse local para a terra.