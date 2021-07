É visto como um guru da mentoria. Como é que isto começou?

Estive envolvido na comunidade de startups de Buffalo ao longo dos últimos 10 anos e passei a maior parte desse tempo a construir empresas, como fundador ou membro de equipas muito iniciais, ou a aconselhar essas empresas. Ao longo desses 10 anos fiz provavelmente parte de 10 empresas diferentes desde a parte da formulação até ao financiamento série A. Com toda a dor e superação que isso trouxe aprendi algumas coisas e sempre me foi muito importante dar a mão aos que estão na escada comigo para os ajudar a subir. Quer seja alguém que acabou de sair da faculdade ou que é fundador pela primeira vez, de alguma forma esta tutoria sara as feridas que tive de aguentar.

Em retrospetiva, acredita que é uma das partes mais importantes dos seus percursos?

Sou uma pessoa no caminho a ajudá-los na viagem. Até que faças parte da experiência de construir uma startup de elevado crescimento, há esta ideia de que o fundador é que faz andar as coisas e torna tudo possível. A realidade é que toda a inovação e crescimento vem das equipas, essas equipas podem ser de empregados mas também de mentores, consultores, pessoas que trabalham na comunidade para apoiar essas startups. É mesmo preciso um esforço de comunidade para lançar uma empresa de alto crescimento, porque a matemática é mesmo muito desafiante: é esperado que estas empresas cresçam 30% todos os meses ao longo de anos e isso é uma experiência quase impossível.

Olhando para o seu próprio percurso, e para as dores de que falou anteriormente, quais acredita terem sido as que o moldaram?

A primeira empresa que fundei foi de hardware eletrónico que é uma das startups mais difíceis de iniciar, ainda que não o soubesse na altura. O acesso ao capital é tão importante para essas empresas – ao contrário do que acontece com o software, em que há mais margem para erro –, porque, aqui, leva-se muito tempo a fazer as coisas caso falhes. Essa experiência de tentar criar algo a partir do nada, e toda a ajuda que recebemos de empresas maiores ou dos primeiro investidores anjo, isso teve um impacto tremendo. Sentir essa luta e frustração todos os dias, de ter esta ideia e perceber que “se ao menos tivesse x, y ou z conseguíamos.” Costumávamos dizer “não deixar pedra sobre pedra” na procura; procurámos tudo, candidatávamo-nos a quase todos os programas para ter os recursos para sobreviver. Isso foi uma luta.

Sobre o trabalho que desenvolve na Techstars, o Clark tem uma ideia formada acerca de Portugal. É um mercado ao qual estão atentos?

Na Techstars acreditamos que a capacidade de atingir objetivos está igualmente distribuída no mundo, mas as oportunidades não. Portanto, estamos sempre interessados em chegar a sítios a que outros não chegaram – ou não querem chegar –, e providenciar esse acesso à nossa rede global, dar às startups essa oportunidade. Em 2012 ou 2013, quando começámos, havia um acelerador e agora existem quase 50 globalmente. Com esse aumento de pegada, há mais oportunidades, as empresas podem recorrer a aceleradores mais próximos, já não precisam de ir aos Estados Unidos, há aceleradores europeus e temos a Techstars Anywhere, um acelerador virtual. A outra coisa é que temos a startups weekend, parte do nosso portfólio de marcas e isso acontece em centenas de cidades todos os anos.